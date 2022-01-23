Euro
15.2716
0.84%
Dolar
13.4717
0.71%
Altın
793.5920
0.46%
Borsa
2,011.16
-0.15%
Bitcoin
488.147
-2.64%
BTXN Coin
30.10
-2.99%
-0ºC
İstanbul
Hafif kar -0 C

    Kaliforniya'da orman yangını: Bir bölge tahliye edildi

    ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Palo Colorado'da başlayan orman yangını nedeniyle Big Sur bölgesi için tahliye kararı verildi.
    • İHA
    • 23.01.2022 - 03:25
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 03:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kaliforniya'da orman yangını: Bir bölge tahliye edildi

    Monterey County’deki Palo Colorado’da çıkan orman yangınında alevler hızla 101 hektarlık alana yayılınca Big Sur bölgesi için tahliye emri verildi.

    Amerikan Kızılhaç’ı orman yangınından etkilenenler için Carmel Ortaokulu’nda barınma imkanı sunulduğunu duyurdu. Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği ise aynı okulda evcil hayvan malzemeleri sağlanacağını belirtti.

    EYALET KARAYOLU KAPATILDI

    Yetkililer, Andrew Molera Eyalet Parkı’ndan Carmel-By-The-Sea’ye giden eyalet karayolunu her iki yönde de trafiğe kapattı.

    Alevlere müdahale sürüyor.

    Ulusal Hava Durumu Servisi Cuma gecesinden Cumartesi sabaha kadar rüzgar uyarısı yayımlamıştı.

    Kaliforniya'da orman yangını: Bir bölge tahliye edildi - VİDEO

    Kaliforniya da orman yangını: Bir bölge tahliye edildi #1

    Kaliforniya da orman yangını: Bir bölge tahliye edildi #2

    Kaliforniya da orman yangını: Bir bölge tahliye edildi #3

    Kaliforniya da orman yangını: Bir bölge tahliye edildi #4


    Görüş Bildir