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- Kaliforniya'da yangının ardından yaşanan yıkım
Kaliforniya'da yangının ardından yaşanan yıkım
- AA & Ensonhaber
- 16.08.2021 - 09:41
- Güncelleme : 16.08.2021 - 10:21
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaklaşık bir aydır devam eden yangın, ardında büyük bir yıkım bıraktı.
Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırırken, evleri ve arabaları kullanılamaz hale getirdi.
KASABA KÜLE DÖNDÜ
Kaliforniya'ya bağlı Lassen County etkileyen "Dixie" adı verilen yangın, 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabasını tamamen küle çevirdi.
ONLARCA YAPI YIKILDI
Ortaya çıkan görüntülerde, birçok yapının kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yıkıma uğrayan yapıların sayısının 180'den fazla olduğu kaydedildi.
Yangından etkilenen Crescent Mills köyü sakinleri için hazırlanan yardım kolileri dağıtıldı. Öte yandan köydeki yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Kaliforniya'da yangının ardından yaşanan yıkım ViDEO