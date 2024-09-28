Kamala Harris: Bugün, Hizbullah'ın kurbanları bir nebze de olsa adalete kavuştu ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, “Hasan Nasrallah, Lübnan, İsrail, Suriye ve dünyanın dört bir yanında sayısız masum insanın öldürülmesine yol açtı. Bugün, Hizbullah'ın kurbanları bir nebze de olsa adalete kavuşmuştur” dedi.

İHA

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı.

"NASRALLAH, ELLERİNDE AMERİKAN KANI OLAN BİR TERÖRİSTTİ"

Harris şöyle dedi:

"Hasan Nasrallah ellerinde Amerikan kanı olan bir teröristti. On yıllar boyunca Hizbullah'a liderlik ederek Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırdı ve Lübnan, İsrail, Suriye ve dünyanın dört bir yanında sayısız masum insanın öldürülmesine yol açtı. Bugün, Hizbullah'ın kurbanları bir nebze de olsa adalete kavuşmuştur”

"DİPLOMASİ BÖLGEDE KALICI İSTİKRARIN SAĞLANMASI İÇİN EN İYİ YOL OLMAYA DEVAM EDİYOR"

"ABD’nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını" yineleyen Harris, "İsrail'in İran'a ve Hizbullah, Hamas ve Husiler gibi İran destekli terörist gruplara karşı kendini savunma hakkını her zaman destekleyeceğim" şeklinde konuştu.

Biden ile Orta Doğu'daki çatışmaların daha geniş çaplı bir bölgesel savaşa dönüşmesini istemediklerini kaydeden Harris, “İsrail-Lübnan sınırı boyunca diplomatik bir çözüm üzerinde çalışıyoruz ki sınırın her iki tarafında da insanlar güvenle evlerine dönebilsinler. Diplomasi, sivillerin korunması ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanması için en iyi yol olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)