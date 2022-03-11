Harris'in, Ukraynalı mültecilere ilişkin soru karşısındaki tavrı dikkat çekti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Varşova'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından ağırlandı.

İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

Rusya-Ukrayna savaşı ve bunun sonucunda evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce Ukraynalı mültecinin durumu gündemdeydi.

MUHABİR UKRAYNALI MÜLTECİLERİ SORDU

Mülteciler konusunda Washington yönetiminin tutumunu öğrenmek isteyen bir muhabir, Harris'e "ABD'nin bilhassa kalıcı bir altyapı kurmak için ne yapacağını merak ediyorum. ABD, Ukraynalı mülteciler için özel bir pay ayırmaya istekli mi?" sorusunu yöneltti.

HARRIS KAHKAHA ATTI

Muhabir, ardından Duda'ya dönerek, "ABD'den daha fazla mülteci kabul etmesini isteyip istemediğinizi bilmek istiyorum." dedi.

Bunun üzerine Harris ve Duda birbirlerine bakarak gülmeye başladı. "İyi dost kötü günde belli olur" diyen Harris'in kahkahası ise dikkat çekti.

Kamala Harris, Ukraynalı mültecilerle ilgili soruya kahkaha attı ViDEO