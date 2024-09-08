Kamala Harris ve Donald Trump canlı yayına çıkacak Yaz mevsimindeki tartışmada Joe Biden'ı ağır bir yenilgiye uğratıp ABD seçiminin kaderini değiştiren Donald Trump, 10 Eylül'de canlı yayında Harris'le kozlarını paylaşacak..

Haber Merkezi

ABD'de gündem başkanlık seçimleri..

Donald Trump'a yönelik suikast girişimi, Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle Kamala Harris'in adaylığının kesinleşmesi gibi küresel etkiler yapan olaylarla yarış daha da heyecan kazandı.

ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump seçim çalışmalarını sürdürürken, Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris de gelecek hafta rekabetin yoğun olacağı eyaletleri ziyaret etme kararı aldı..

Harris Perşembe günü Kuzey Carolina’da, Cuma günü ise Pennsylvania'da olacak. Başkan yardımcısı adayı ve Minnesota Valisi Tim Walz ise Michigan ve Wisconsin’e gidecek.

Seçimle ilgili yapılan anketler, Georgia, Wisconsin ve Arizona gibi eyaletlerde yarışın başa baş geçeceğini gösteriyor.

DONALD VE HARRIS 10 EYLÜL'DE CANLI YAYINA ÇIKACAK

5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçiminin ilk canlı televizyon tartışması da gelecek hafta yapılacak.

Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump 10 Eylül Salı günü Philadelphia'da ABC kanalından yerel saatle 21.00’de (TSİ 04.00) yayınlanacak tartışma programında karşı karşıya gelecek.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 21 Temmuz’da başkanlık yarışından çekilerek, yerine Kamala Harris’i aday göstermesi Demokrat Parti’ye yönelik bağışçıları yeniden harekete geçirmiş, kamuoyu yoklamalarında partiye desteğin arttığı görülmüştü.