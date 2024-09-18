Kamala Harris'in 'geçmiş olsun' telefonuna Donald Trump: Keşke aramasaydı, çok nazikti 2. kez suikast girişime uğradığı açıklanan olayda Trump'a 'geçmiş olsun' dileğini ileten bir diğer isim de ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris oldu.

AA

Son günlerde, uğradığı suikast girişimiyle gündeme gelen eski Başkan Donald Trump, bu kez Joe Biden ve Kamala Harris'in 'geçmiş olsun' dileklerine yönelik yaptığı açıklama ile konuşuldu.

Biden ve Harris'in kendisini aradığını açıklayan Trump, iki ismin konuşmalarında çok nazik olduğunu belirtti.

"KEŞKE BENİ ARAMASAYDI"

Hem Biden hem de Harris'in telefon görüşmesine ilişkin konuşan Trump, Biden'ın telefon görüşmesinde kendisine "Olanlardan dolayı üzgünüm." dediğini bildirdi.

Devamında ise, "Bana karşı çok nazikti dün. Bir yandan kendi kendime 'Keşke aramasaydı' diye düşündüm. Çünkü çok nazikti." açıklamasında bulundu.

Ayrıca, Harris'in de telefon görüşmesi boyunca nazikçe konuştuğuna dikkat çeken Trump, "Ama gerçek şu ki rakip tarafından saygı duyulan insanlara sahip olmalıyız." dedi.

KAMALA HARRIS'TEN AÇIKLAMA

Suikast girişimi olduğu belirtilen olayın ardından eski Başkan Donald Trump'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunan ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, katıldığı bir etkinlikte telefon görüşmesine ilişkin konuştu.

Trump'la görüşmesinde, ABD'de "politik şiddete yer olmadığı" söylemini yinelediğini belirten Harris, "Bu seçimde ve bu yarışta olmamın birçok nedeni var ve bunlardan biri de demokratik yollarla demokrasimiz için mücadele etmek. Politik şiddete hayır." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)