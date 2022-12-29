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    Kamboçya'da otelde çıkan yangında en az 10 kişi öldü

    Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da kumarhane işletmesi olan lüks otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.
    • 29.12.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 08:55
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    Kamboçya'da otelde çıkan yangında en az 10 kişi öldü

    Kamboçya emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Tayland sınırındaki Banteay Meanchey eyaletine bağlı Poipet şehrindeki Grand Diamond City Oteli'nde yangın çıktı.

    Gece saatlerinde başlayan yangında, otel personeli ve çalışanlar binada mahsur kalırken en az 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

    360 personel sevk edildi

    Yangın söndürme çalışmaları için 360 acil durum personeli ve 11 itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Sosyal medyada yayılan videolarda binada mahsur kalanların panik içinde pencerelerden atlamaya çalıştığı görüldü. Çok sayıda yaralı, sınırın diğer tarafındaki Tayland şehri Aranyaprathet'teki hastanelere kaldırıldı.

    Kamboçya'da korkutan otel yangını VİDEO

    Yangının çıkış sebebi bilinmiyor

    Sınır ticareti ve turizmin yoğun olduğu bölgede meydana gelen yangının çıkış sebebi bilinmiyor.

    Tayland kamu yayın kuruluşu PBS'ye göre, yaklaşık 400 personelin çalıştığı otelde 50'ye yakın Tayland vatandaşının bulunduğu tahmin ediliyor.

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