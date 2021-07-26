Kanada 401 bin yeni göçmen alacak

Kanada, 2021 sonuna kadar toplam 401 bin yeni göçmen kabul edeceğini açıkladı.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, yıl sonuna kadar 401 bin yeni göçmen alacaklarını duyurdu.

Mendicino yaptığı açıklamada, "Her şeye rağmen, Kanada göçmenlik konusunda dünyaya liderlik etmeye devam ediyor. Bu yıl 401 bin yeni daimi sakini kabul etme taahhüdümüzü yerine getireceğiz. İşler doğru yönde ilerliyor." ifadesini kullandı.

YABANCI ÖĞRENCİLER, İŞÇİLER VE SIĞINMACILAR YER ALIYOR

Bugüne kadar bir yılda kabul edilecek en fazla göçmen sayısı olan 401 bin kişi arasında, ülke dışından yapılan başvuruların yanı sıra uygun şartlardaki yabancı öğrenciler, geçici yabancı işçiler ve halihazırda Kanada'da bulunan sığınmacılar yer alıyor.

ÜLKEYE EN ÇOK GÖÇMEN 1913'TE KABUL EDİLDİ

Bu arada Kanada Göçmenlik Dairesi, haziranda, bir ayda şimdiye kadarki en yüksek sayı olan 45 bin 100 göçmenlik başvurusunu değerlendirdi. Daire, bu başvurulardan 35 bin 600'üne ülkede daimi oturum izni verdi.

Kanada Göçmenlik Dairesi verilerine göre, ülkeye en çok göçmenin kabul edildiği yıl, 400 bin 810 ile 1913 yılı oldu.

HEDEF 421 BİN YENİ GÖÇMEN

Koronavirüs salgını sonrası artan işgücü ihtiyacını karşılama hedefinde olan Kanada hükümeti, söz konusu açığı kapatmak için 2022'de 411 bin ve 2023'te de 421 bin yeni göçmen almayı hedefliyor.

Hükümet, salgın nedeniyle kapalı olan sınırlar engelini aşmak için de nisanda, sağlık, tarım, inşaat ve dağıtım hizmetleri gibi mesleklerde çalışan 90 binden fazla mezun öğrenciye ve geçici yabancı işçiye daimi ikamet statüsü verileceğini duyurmuştu.