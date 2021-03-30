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    Kanada, AstraZeneca aşısının 55 yaş altına uygulanmasını durdurdu

    Aşılamanın durdurulması kararının, kan pıhtılaşması vakaları üzerine Avrupa'dan gelen raporlar doğrultusunda alındığı belirtildi.
    • AA
    • 30.03.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 11:04
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    Kanada, AstraZeneca aşısının 55 yaş altına uygulanmasını durdurdu

    Kanada, Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımıyla ilgili karar aldı.

    Kanada Ulusal Aşı Danışma Komitesi (NACI) Başkan Yardımcısı Shelley Deeks, yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının 55 yaş altındaki kişilere uygulanmasının durdurulduğunu belirterek, kararın düşük trombositli kişilerde aşıya bağlı trombositopeni (VIPIT) vakalarıyla ilgili "önemli belirsizlik" nedeniyle alındığını söyledi.

    KAN PIHTILAŞMASI ENDİŞELERİNDEN SONRA KARAR ALINDI

    Kararın "ihtiyati tedbir" olarak alındığına dikkati çeken Deeks, söz konusu aşının genç kadınlar başta olmak üzere, aşılanmış bazı kişilerde çok nadir görülen kan pıhtılaşması vakalarına ilişkin Avrupa'dan gelen raporlar üzerine alındığını kaydetti.

    Öte yandan, ülke genelinde şu ana kadar 300 bin doz AstraZeneca aşısının kullanıldığı ve herhangi bir VIPIT vakasına rastlanmadığı aktarıldı.

    Kanada, AstraZeneca aşısının 55 yaş altına uygulanmasını durdurdu #1

    ASTRAZENECA AŞISINI DURDURAN DİĞER ÜLKELER

    Avrupa dışında yapılan araştırmalara göre VIPIT, en fazla 125 bin kişide 1 oranında görülüyor. Bu oran bazı bölgelerde 1 milyonda 1 oluyor.

    Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu ayın başlarında AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

    Kanada, AstraZeneca aşısının 55 yaş altına uygulanmasını durdurdu #2

    DSÖ: ASTRAZENECA AŞISININ FAYDALARI ZARARLARINDAN ÇOK

    AstraZeneca aşısının kullanımı, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesi ile 20'den fazla ülkede tedbir amaçlı askıya alınmış, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ise aşının "güvenli ve etkili" olduğunu açıklamıştı.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, AstraZeneca aşısının faydalarının zararlarından daha çok olduğunu belirterek, ülkelere AstraZeneca aşısını kullanma çağrısında bulunmuştu.

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