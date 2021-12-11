Kanada Başbakanı, başı kapalı öğretmenin okuldan atılmasına tepki gösterdi

Quebec şehrinde kapalı olduğu gerekçesiyle okuldan atılan öğretmen hakkında konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kararın doğru olmadığını belirtti.

Kanada’nın Quebec şehrindeki İlköğretim Okulunda görev yapan 3. sınıf öğretmeninin işine, başörtüsü taktığı gerekçesiyle 21 Haziran 2019'da yürürlüğe giren Bill-21 Yasası kapsamında son verilmişti.

BİR ÖĞRETMENİ BAŞI KAPALI DİYE İŞTEN ATMIŞLARDI

Alınan bu karar başta öğrenci velileri olmak üzere birçok insanın tepkilerini beraberinde getirmişti.

Okul Kurulu Geçici Başkanı Wayne Daly'nin, "alınan bu karara saygı duymak bizim sorumluluğumuzdur" ifadeleri tepkilerin artışına neden olmuştu.





KANADA BAŞBAKANI: KİMSE İNANÇLARI NEDENİYLE İŞİNİ KAYBETMEMELİ

Yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından CTV’ye e-posta ile açıklamada bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yasaya karşı yasal yolların kapalı olmadığını belirtti.

Trudeau e-postada, "Kanada'da hiç kimse, giyimleri veya dini inançları nedeniyle işini kaybetmemeli. Bu konunun gelecekte mahkemede ele alınmasının kapısını kapatmadık" dedi.

EYALET BAŞBAKANI ALINAN KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Quebec Eyaleti Başbakanı François Legault da Batı Quebec Halk Okulları Kurulu’nun, başörtülü bir öğretmeni işe almakla hatalı davrandığını söyledi.

Legault, Quebec City'de gazetecilere verdiği demeçte, eyaletin Bill-21 olarak bilinen laiklik yasasının Haziran 2019'dan beri yürürlükte olduğunu hatırlattı ve Batı Quebec Halk Okulları Kurulu'nun işe alırken bu yasaya saygı duyması gerektiğini ifade etti.