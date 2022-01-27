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    Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinaya girdi

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüse yakalanan bir kişiyle temaslı olduğunu öğrenmesinin ardından karantinaya girdi.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 22:33
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    Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinaya girdi

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinaya girdi.

    5 GÜN KARANTİNADA KALACAK

    Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Covid-19 vakası ile temaslı olduğumu öğrendim" ifadelerini kullanarak, sağlık kurallarına uyacağını ve 5 gün boyunca karantinada kalacağını açıkladı.

    "EVDEN ÇALIŞACAĞIM"

    Başbakan Trudeau ayrıca, "Kendimi iyi hissediyorum ve evden çalışacağım" dedi.

    Eşinin 2020 yılının mart ayında koronavirüse yakalandığını ve hafif geçirdiğini belirten Başbakan Trudeau, halkı aşı olmaya çağırdı.

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinaya girdi #1


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