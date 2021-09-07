Seçimlere iki hafta kala kampanyalarını hızlandıran Kanada Başbakanı Justin Trudeau, gittiği eyalette bölgedeki insanların taşlı saldırısıyla karşılaştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, seçim kampayası için gittiği eyalette çevrede bulunan insanların tepkilerine uğradı.

London kentindeki seçim kampanyası çalışmalarının ardından seçim otobüsüne yönelen Liberal Parti Başkanı Trudeau, aracına bineceği sırada etrafta bulunan öfkeli insanlarla sözlü tartışmaya başladı.

Protestoculara cevap vermeye çalışan Trudeau’ya, bu sırada çakıl taşları atıldı. Başbakanlık korumaları ve güvenlik görevlilerince oluşturulan bariyerin ardından bölgeden ayrılan Justin Trudeau, seçim uçağında gazetecilere olayı doğrularken iyi olduğunu söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau taşlı saldırıya uğradı VİDEO



DAHA ÖNCE PROTESTO NEDENİYLE PROGRAMINI İPTAL ETMİŞTİ

Daha önce de Ontario eyaletine bağlı Bolton kentinde yoğun protestolarla karşılaşan Trudeau, bu kentteki programını iptal etmek zorunda kalmıştı.

Seçimlere iki hafta kala basında yer alan kamuoyu yoklamaları, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin oy oranını yüzde 35, Liberal Parti'nin oy oranını yüzde 33,5, Yeni Demokrat Partinin oy oranını ise yüzde 19 olarak gösteriyor.

105 BİN 140 SANDIKTA OY KULLANILACAK

Kanada’da 20 Eylül 2021 tarihinde yapılacak federal erken seçimde, parlamentonun 338 yeni üyesi belirlenecek.

Erken seçimlerde 27,3 milyon seçmen, 20 binden fazla seçim merkezinde açılacak 105 bin 140 sandıkta oy kullanacak.

Kanada’da 2019 yılında yapılan federal seçimlerde, kayıtlı seçmenlerden 18 milyon 350 bini oy kullanmıştı.

TEK BAŞINA İKTİDAR İÇİN 170 MİLLETVEKİLİ LAZIM

Halen 155 sandalye ile Kanada Federal Parlamentosunda birinci parti olan Justin Trudeau’nun Liberal Partisi, tek başına iktidar için gerekli olan 170 milletvekilliğini yakalayamadığı için azınlık hükümeti durumunda bulunuyor.

Kanada’da bundan önceki seçimler Ekim 2019'da yapılmış, bir sonraki seçimlerin Ekim 2023'te yapılması öngörülmüştü.