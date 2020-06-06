Kanada’da, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd anısına düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolarda Başbakan Justin Trudeau, gösterilere diz çökerek destek verdi.

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan şiddetli protestolar, Kanada'da da devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ülkedeki gösteriler şiddete dönüşmüş, Montreal kentindeki protestolarda göstericiler, polisle çatışmıştı.

PROTESTOLARA DİZ ÇÖKEREK DESTEK VERDİ

Ülkede Floyd’un ölümüne ve polis şiddetine karşı gösteriler gittikçe artarken, orduyu sokağa indiren ve protestoculara ateş açmakla tehdit eden ABD Başkanı Trump’ı eleştirmekten kaçınan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kendince dikkat çeken bir hareketle gündeme geldi.

PASİF TUTUMUNA ELEŞTİRİ YAĞDI

Floyd anısına, Parlamento binası önünde gerçekleşen gösterilerde polis şiddetine ve ırkçılığa karşı tam 3 kere diz çöken Trudeau, bu hareketiyle eylemciler tarafından alkışlandı.

Trudeau’nun diz çöktüğü sırada birçok gösterici de “Trump’a karşı sesini çıkar!” sloganlarıyla Kanada Başbakanı’nın pasif tutumunu eleştirdi.

Kanada Başbakanı, polis şiddetine karşı diz çöktü İZLE

YÜZÜNÜ SİYAHA BOYADIĞI GÖRÜNTÜLER HATIRLATILDI

Bu görüntülerin ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Trudeau’ya, geçmişte çektirdiği “ırkçı” fotoğraf nedeniyle tepki yağdı. Trudeau’nun, yaklaşık 20 yıl önce bir okul partisinde çektirdiği ve yüzünü siyaha boyadığı fotoğraf, tekrar gündeme geldi.

Time dergisi tarafından ortaya çıkarılan fotoğrafta, Trudeau, "Alaaddin" kılığında ve yüzü siyaha boyanmış olarak gözüküyordu.

Siyahi olmayı bir “kostüm”müşçesine alaya almakla, o dönem oldukça eleştirilen ve ırkçılıkla suçlanan Trudeau’ya bir tepki de ABD’li senatörden geldi.

"TRUDEAU ÖNCE KENDİ IRKÇI GEÇMİŞİNE BAKSIN"

Cumhuriyetçi senatör Joseph Theodore Lewis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Justin Trudeau ırkçılığa son vermek için diz çöktü, artık bu da ne demekse. Bu, ırkçılığın sona ermesi için yüzünü siyaha boyamak kadar etkili ki kendisi bunu da yaptı” ifadelerini kullandı.