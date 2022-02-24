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    Kanada Başbakanı Trudeau, Acil Durumlar Yasası uygulamasını bitirdi

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kamyon şoförlerinin protestolarını durdurmak için devreye soktuğu Acil Durumlar Yasası yetkilerinin kullanımına sonlandırdığını açıkladı.
    • AA
    • 24.02.2022 - 02:31
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    Kanada Başbakanı Trudeau, Acil Durumlar Yasası uygulamasını bitirdi

    Basın mensuplarının karşısına geçen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkedeki "tehdidin" tam olarak bitmediğini, ancak Acil Durumlar Yasası yetkilerinin kullanılmasına artık ihtiyaç kalmadığını söyledi.

    "MEVCUT YASALARIN YETERLİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

    Güvenlik birimlerine olağanüstü imkanlar veren yasa yetkilerinin kullanımına gerek kalmadığını dile getiren Trudeau, "Gelinen nokta artık bir acil durum değil, dolayısıyla federal hükümet Acil Durumlar Yasası kullanımını sonlandıracak. Mevcut yasaların yeterli olduğuna inanıyoruz." dedi.

    Kanada Başbakanı Trudeau, Acil Durumlar Yasası uygulamasını bitirdi #1

    "OHAL" YASASI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

    Savaş dönemlerinde kullanılması öngörülen söz konusu yasanın protestoculara karşı devreye sokulması ülkede geniş çaplı tartışmalara neden olmuştu.

    1988 tarihli Acil Durumlar Yasası, federal hükümetin yetkisini kullanarak bölgelerin yasalarını geçersiz kılmasına ve acil durumlar sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına izin veriyor.

    Kanada Başbakanı Trudeau, Acil Durumlar Yasası uygulamasını bitirdi #2

    HÜKÜMETİ DAVA ETTİLER

    Trudeau, aşı karşıtlarının eylemlerine karşı, Kanada tarihinde ilk kez federal bazda olağanüstü hal uygulamasını getiren Acil Durumlar Yasası'nı 15 Şubat'ta yürürlüğe koyduğunu açıklamıştı, ilgili düzenleme Parlamentoda da onaylanmıştı.

    Kanada Başbakanı Trudeau, Acil Durumlar Yasası uygulamasını bitirdi #3

    Kanada Sivil Özgürlükler Derneği (CCLA), Trudeau hükümetini, Acil Durumlar Yasası'nın uygulamaya sokulması nedeniyle mahkemeye vermişti.

    Kanada Başbakanı Trudeau, Acil Durumlar Yasası uygulamasını bitirdi #4

    Kanada Başbakanı Trudeau, Acil Durumlar Yasası uygulamasını bitirdi #5


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