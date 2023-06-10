Kanada Başbakanı Trudeau, Kiev'i ziyaret etti Habersiz bir şekilde Ukrayna'ya giden Başbakan Trudeau, devam eden savaşta Kiev yönetimine desteğini sergiledi.

REUTERS Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'ya giden liderler arasına Kanada Başbakanı Justin Trudeau da eklendi. Başbakan Trudeau, destek amacıyla cumartesi günü Kiev'i ziyaret etti. Trudeau, 2014'ten beri Rus yanlısı güçlerle savaşırken öldürülen Ukraynalı askerler için Kiev'in merkezinde düzenlenen anma törenine katıldı. Kanada Başbakanı Kiev'e gitti Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andriy Melnyk, "Ukrayna'ya hoş geldiniz Sayın Başbakan." ifadeleriyle tweet attı. Dünyanın en büyük Ukrayna diasporalarından birine sahip olan NATO üyesi Kanada, Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı geniş çaplı saldırıları sırasında Ukrayna'ya askeri ve mali yardım sağladı. Ukrayna'ya habersiz ziyaret Trudeau'nun Kiev'e habersiz ziyareti, başkentin dışındaki hedeflere Rus füze ve drone saldırılarının olduğu bir gecenin ardından geldi. Kanada Başbakanı'na Ukrayna Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland de eşlik etti. Gözden Kaçmasın Ukrayna'dan Bahmut açıklaması: 1400 metre ilerledik Haberin Detayları Rusya: Ukrayna'nın savunmamızı yarma girişimi püskürtüldü Haberin Detayları