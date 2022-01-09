Kanada Başbakanı Trudeau, uçakta maskesiz parti yapanlara tepki gösterdi

Başbakan Trudeau, Meksika uçağında yaşananlar nedeniyle kızgın olduğunu söyledi. Kanadalı hava yolu şirketleri, fenomenleri geri getirmeyi reddetti.

Kanada'dan Meksika'ya giden uçakta ortaya çıkan görüntüler, Başbakan Justin Trudeau yönetimini kızdırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir grup Kanadalı fenomenden kimisi ayakta kimisi ise oturarak, maskesiz bir şekilde eğlendi.

BAŞBAKAN TRUDEAU: APTALLAR

Sosyal mesafe kuralını da ihlal eden ünlüler, Kanada'da tepkiyle karşılandı.

Ünlüler için "aptallar" ifadesini kullanan Başbakan Trudeau, "Tamamen sorumsuz davranarak kendilerini, yurttaşları ve hava yolu çalışanlarını riske atmaları yüze bir tokat gibi çarpıyor. Bu videoları izleyen tüm Kanadalılar gibi ben de son derece hüsrana uğradım." açıklamasını yaptı.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİ GERİ GETİRMEYİ REDDETTİ

Meksika'ya giden fenomenler, görüntülerin ardından mahsur kaldı. Kanada merkezli üç hava yolu şirketi, söz konusu kişileri ülkeye geri getirmeyi reddetti.

AP'nin haberine göre, Sunwing Hava Yolları, Cancun'dan geri dönüş uçuşunu iptal etti. Air Transat ve Air Canada da bu yolcuları uçağa kabul etmeyeceklerini duyurdu.

"OTEL PARASINI NASIL ÖDEYECEĞİM"

Kanada'ya geri dönmek isteyen 19 yaşındaki öğrenci Rebecca St-Pierre, kaldığı otelin parasını nasıl ödeyeceğini bilmediğini söyledi.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten St-Pierre, uçuştaki yaklaşık 30 kişinin daha pozitif olduğunu dile getirdi.

"TERK EDİLDİK"

"Organizatör herkesi terk etti. Burada halen kimse var mı, bilmiyorum. Tüm uçuşlar iptal edildi." diye ekledi.