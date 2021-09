Kanada Başbakanı Trudeau: Yeniden seçilirsem aşı karşıtı gösterileri yasaklayacağım

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeniden seçilirse insanların aşı karşıtı protesto gösterilerini yasaklayacağını ve baş rakibini COVID-19 aşılarına karşı olanları desteklemekle suçladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Pazartesi günü seçim vaatlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Trudeau, yeniden seçilirse insanların hastanelerin dışında protesto gösterilerini yasaklayacağını söyledi.

Trudeau ayrıca, baş rakibi Muhafazakar Parti lideri Erin O'Toole'u COVID-19 aşılarına karşı olanları desteklemekle suçladı.

MERKEZCİ POLİTİKALARLA DESTEĞİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR

O'Toole, hızlı test kullanmayı tercih ettiğini söyleyerek görevlendirme fikrine sıcak bakıyor. 48 yaşındaki lider, daha merkezci politikaları zorlayarak desteği artırmaya çalışıyor.

''MUHAFAZAKAR PARTİDE AŞI KARŞITI KİŞİLERE YER VAR''

O'Toole, '' 'Muhafazakar Parti benim liderliğimde büyük bir çadır', bu da Muhafazakar Partisinde aşı karşıtı kişilere yer olduğu anlamına geliyor" dedi.



Trudeau, Liberallerin hastaneler, kürtaj klinikleri, eczaneler ve test merkezleri de dahil olmak üzere sağlık hizmeti sağlayan binalara erişimi engellemeyi suç sayacağını söyledi.

''İKTİDARI ELİNDE TUTMAYA TAKINTILI''

Günün erken saatlerinde O'Toole, Trudeau'ya yönelik saldırılarını artırdı ve onu iktidarı elinde tutmaya takıntılı bir skandal vurmuş parti müdavimi olarak tasvir etti.



Bir kampanyada, "Her Kanadalı, hayatında bir Justin Trudeau ile tanışmıştır - ayrıcalıklı, yetkili ve her zaman bir numarayı arayan ... ülkemize verdiği zarardan bağımsız olarak seçilmek için her şeyi söyleyecektir" dedi.

SEÇİM SONUCU BAŞKA BİR AZINLIK HÜKÜMETİ ÖNEREBİLİR

49 yaşındaki Trudeau, Kasım 2015'ten beri iktidarda.



Pazartesi günü CTV için 1200 kişilik bir Nanos Research telefon anketi, Liberalleri %33.2, Muhafazakarlar ise %30.2'de kamu desteğine koydu.

Anket, 20 üzerinden 19 kez olmak üzere yüzde 2,8 puanla doğru kabul ediliyor.



Seçim gününde böyle bir sonuçla, Trudeau için başka bir azınlık hükümeti önerilebilir.