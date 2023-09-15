Kanada Başbakanı Trudeau, zincir marketleri uyardı: Fiyatları dizginlemeyenlere yeni vergi uygularım Trudeau, artan fiyatları kontrol edecek adımlar atmayan zincir marketleri yeni vergilerle karşı karşıya bırakabileceklerini söyledi. Kanada Başbakanı, konuşmasında sert ifadeler kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinde faaliyet gösteren zincir marketleri uyardı.

Trudeau, kârın ailelerini geçindirmeye çalışan insanların sırtından elde edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ontario'da katıldığı bir programda konuşan Trudeau, aralarında Walmart ve Costco'nun da bulunduğu beş büyük süpermarket zincirinin başkanlarından, 23 Kasım'daki Şükran Günü'nden önce artan fiyatlara çözüm bulmak üzere plan hazırlamalarını isteyeceklerini belirtti.

"Sofralarına yiyecek koymakta zorlanırken..."

"Kanadalılar, sofralarına yiyecek koymakta zorlanırken, en büyük marketlerimizin rekor kâr elde etmesi doğru değil." diyen Trudeau, konuşmasında net mesajlar verdi:

Endüstri Bakanı Champagne, büyük marketlerin liderlerini artan gıda fiyatlarına çözüm bulma planlarıyla (başkent) Ottawa'ya gelmeye çağıracak.



Şükran Günü'ne kadar onlardan fiyatları istikrara kavuşturma planlarının ne olduğuna dair haber bekliyoruz.

Önlem almayan zincir marketlere vergi uyarısı

Kanada Başbakanı, "Çok açık söylüyorum." ifadesini kullandığı konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

Planları orta sınıf ve bu sınıfa ulaşmak üzere çalışan insanlar için gerçek bir rahatlama sağlamazsa, o zaman daha fazla adım atarız.



Vergi tedbirleri dahil olmak üzere hiçbir şeyi göz ardı etmeyiz.

Perakendeciler tepkili: Hükümet aynaya baksın

Kanadalı perakendeciler artan fiyatların gerekçesi olarak üretici ve tedarikçilerin artan maliyetlerini gösteriyor.

Trudeau hükümetine tepki gösteren Kanada Perakende Konseyi, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Federal hükümet, uzmanların bunun perakendecilere ait olmadığı konusunda hemfikir olduğu yerde suçu atmak yerine aynaya bakmalı.

Hükümetin, gıdayı daha uygun fiyatlı hale getirmek için bir dizi adım atabileceği belirtildi.

Kanada'da enflasyon

Al Jazeera'nin aktardığına göre, Kanada'da temmuz ayında market fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,5 oranında artarak yüzde 3,3 olan genel enflasyon oranının oldukça üzerinde yükseliş kaydetti.