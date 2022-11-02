Kanada, çalıştırmak için göçmenlere kapılarını açacak

Kanada, iş gücü kıtlığını hafifletmek ve yaşlanan iş gücünü dengelemek amacıyla önümüzdeki 3 yıl içinde 1 milyon 450 bin göçmene kapılarını açmaya planlıyor.

Kanada, iş gücü kıtlığını hafifletmek ve yaşlanan iş gücünü dengelemek amacıyla harekete geçti.

Kanada Göçmenlik, Mülteci ve Vatandaşlık Bakanı Sean Fraser, Başbakan Justin Trudeau hükümetinin 2023’te 465 bin, 2024'te 485 bin ve 2025'te 500 bin olmak üzere toplam 1 milyon 450 bin göçmenin ülkeye kabul edilmesinin hedeflediğini aktardı.

Kanada nüfusunda yüzde 4’lük artış bekleniyor

İHA'da yer alan habere göre söz konusu göçmenlik hedefi ile Kanada nüfusunda yüzde 4’lük artış bekleniyor.

Kanada'nın daha fazla insana ihtiyacı olduğunu aktaran Fraser, “Göç bizim yaptığımız bir şey değil. Biz kimiz?” ifadelerini kullanarak, "Bu yılın göçmenlik planı, işletmelerin ihtiyaç duydukları işçileri bulmalarına yardımcı olacak, Kanada'yı uzun vadeli başarımıza katkıda bulunacak bir yola sokacak. Şiddet, savaş ve zulümden kaçan savunmasız insanlara yönelik önemli taahhütlerde bulunmamıza izin verecek.” dedi.

En hızlı şekilde büyüdü

Geçtiğimiz yıllarda, Kanada'nın uyguladığı açık kapı göçmenlik politikası, nüfusunun G7 ülkeleri arasında en hızlı şekilde büyümesine yardımcı oldu.

Ancak bazı göçmenler, Kanada hükümeti onları bir tür “ucuz iş gücü” olarak kullanmakla suçlarken, birçoğu hala kendi becerilerine ve niteliklerine uygun iş bulma konusunda zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

İşçi aranan 958 bin 500 açık pozisyon var

Kanada, özellikle ticaret ve sağlık gibi sektörlerde iş gücü sıkıntısı ile mücadele ediyor.

En son geçtiğimiz ağustos ayında yapılan iş verilerine göre, Kanada'da işçi aranan 958 bin 500 açık pozisyon ve 1 milyon işsiz bulunuyor.

İşsizlerin çoğu, bu açık pozisyonları doldurmak için gerekli becerilere sahip değil veya ülkenin doğru bölgelerinde yaşamıyor.