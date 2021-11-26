Kanada, Etiyopya'daki vatandaşlarını uyardı: Ülkeyi derhal terk edin

Yapılan uyarıda "Ticari uçuşlar yakın gelecekte sınırlanabilir" denildi. Çatışmalar hatırlatılarak, ülkeden ayrılma çağrısında bulunuldu.

Etiyopya, ordu birlikleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasında çatışmalara sahne oluyor.

Kanada, vatandaşlarının, ülkeyi "derhal" terk etmeleri için acil uyarı yayınladı.

"GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAYARAK ÜLKEYİ DERHAL TERK EDİN"

Kanada hükümetinin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Etiyopya'daysanız, güvenliğinizi sağlayarak ülkeyi derhal terk edin. Ticari uçuşlar yakın gelecekte sınırlanabilir. Addis Ababa dahil olmak üzere, konsolosluk yardımı sağlama ihtimalimiz sınırlıdır." ifadelerine yer verildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da dün, Afrika Birliği'nin (AfB) Afrika Boynuzu Elçisi Olusegun Obasanjo ile telefonda görüşmüştü.

ÇATIŞMAYA BARIŞÇIL ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Trudeau'nun görüşmede "Kanada'nın çatışmaya barışçıl bir çözüm getirme çabalarını destekleme konusundaki güçlü ve devam eden taahhüdünü" ifade ettiği belirtilmişti.

Benzer çağrı bugüne kadar aralarında Türkiye, Fransa, İngiltere ve ABD'nin de olduğu çok sayıda ülke tarafından yapılmıştı.

ETİYOPYA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Ülkedeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve müttefiki Oromo Kurtuluş Ordusu'nun (OLA) başkent Addis Ababa'ya yaklaşması, güvenlik endişelerini artırmıştı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, isyancılarla mücadele için cepheye gideceğini açıklamıştı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

ÇATIŞMALAR 1 YILI AŞKIN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2.5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, 22 Kasım'da, ordu birlikleri ile isyancı TPLF üyeleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı yapmıştı.