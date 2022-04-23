Kanada: G20, Rusya masadayken çalışamaz

Maliye Bakanı Freeland, Moskova yönetiminin, küresel ekonomik refahı korumak üzere birlikte hareket eden ülkelerin arasında yeri olmadığını savundu.

Rusya, üyesi olduğu dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20'den dışlanmayla karşı karşıya kaldı.

Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırımları yeterli bulmayan bazı ülkeler, Moskova'nın G20'den çıkarılması gerektiğini savunuyor.

"Rusya'nın masada yeri yok"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun kabinesinden Maliye Bakanı Chrystia Freeland, söz konusu grubun Rusya üye kaldığı sürece etkin bir şekilde çalışamayacağını savundu.

Washington'da Ukraynalı mevkidaşı Serhiy Marchenko ile ortak basın toplantısı düzenleyen Freeland, "Rusya masadayken G20 etkin bir şekilde çalışamaz. Rusya'nın, küresel ekonomik refahı korumak için bir araya gelen ülkelerin masasında yeri yok." dedi.

"Hem kaçak avcı hem de av bekçisi olamazsınız"

Rusya'nın, saldırılar nedeniyle uluslararası kuralları ihlal ettiğini belirten Freeland, "Aynı anda hem kaçak avcı hem de av bekçisi olamazsınız." diye konuştu.

Batı öncülüğündeki yaptırımlara katılmayan Çin, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika'yı da içeren G20'nin etkinliği gündeme geldi.

Reuters'ın haberine göre, bu yılki G20'ye ev sahipliği yapacak olan Endonezya, gerilimlere rağmen bir dizi konuda ilerleme kaydedilebileceği konusunda iyimser olmayı sürdürüyor.