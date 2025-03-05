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Haber Merkezi

Donald Trump göreve geldiği günden bu yana Kanada ile gerginlik bitmedi.

Justin Trudeau, ABD'nin en yakın müttefiki ve ortağına karşı ticaret savaşı başlattığını söyledi.

"AYNI ORANDA KARŞILIK VERECEĞİZ"

Trudeau, Kanadalıların makul ve nazik olduğunu ancak ülkenin refahının tehlikede olduğu bir kavgadan ise geri adım atmayacaklarını söyledi.

ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada, 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıkladı.

ÜRÜNLER TOPLATILMAYA BAŞLANDI

Kanada’da ABD ürünleri raflardan kaldırılıyor.

Yaşanan gerginlik sonrası marketlerde çalışmalar başladı. Tek tek ürünleri toplayanlar, yerine yerli olanları yerleştirdi.

"KANADA'DAN SATIN AL"

Kanada'da alışveriş yapanlar "Kanada'dan Satın Al" sloganıyla hareket etmeye başladı.

Tüketiciler, hangi ürünlerin Kanada'da üretildiğini öğrenmek için ürün etiketlerini dikkatle kontrol ediyor.

Toronto’daki marketler ise bu talebe yanıt vererek raflarına "Made in Canada" etiketleri yerleştirmeye başladı.