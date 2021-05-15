Kanada muhalefetinden Justin Trudeau'ya çağrı: İsrail’e silah satışlarını durdur

Muhalefet partisi tarafından Başbakan Trudeau’ya çağrı yapılarak, İsrail’e yapılan silah satışlarının durdurulması istendi. Parti, internet sitesi üzerinden halka açık bir imza kampanyası başlattı.

İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, yaşanan zulme karşı Kanada’dan bir ses yükseldi.

338 sandalyeli Kanada Federal Parlamentosunda 24 sandalye ile 4’üncü büyük parti konumunda olan Yeni Demokrat Parti, Başbakan Justin Trudeau'ya çağrıda bulunarak, ‘Filistin topraklarındaki işgal son bulana kadar İsrail’e yapılan silah satışlarının durdurulmasını’ istedi.

Konuyla ilgili halka açık olarak partinin resmi internet sitesinde imza kampanyası başlatıldı.

“ACİLEN GERGİNLİĞİN AZALTILMASI GEREKİR”

İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen kampanya metninde şu ifadelere yer verildi:

"Kanadalılar, Gazze'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılması nedeniyle haftalardır artan gerginliğin ardından, El Aksa Camii'ne İsrail polisinin baskınları ve Şeyh Cerrah'taki şiddet olaylarının artmasından derinden rahatsızlar.

Tırmanma olduğunda, nihai bedeli ödeyenler veya korku içinde yaşayanlar her zaman sivillerdir. Daha fazla can kaybını önlemek için acilen gerginliğin azaltılması gerekir. Hem Filistinliler hem de İsrailliler güvenli ve emniyet içinde yaşama hakkına sahiptir. Kanada ayrıca gerginliğin azaltılması ve adil ve barışçıl bir çözüm için daha güçlü bir rol oynamalıdır.”





TÜRKİYE’YE YÖNELİK ASKERİ İHRACAT İZİNLERİ KALDIRILMIŞTI

Açıklamada Kanada teknolojilerinin Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Türkiye tarafından Azerbaycan’a verilen Silahlı İnsansız Hava Araçlarında (SİHA) kullanıldığı gerekçe gösterilerek, Türkiye’ye yönelik askeri ihracat izinlerinin iptal edilmesine de atıfta bulunuldu.

Karabağ zaferinde büyük payı olan SİHA’lara yönelik, Kanada yapımı kamera satışları iptal edilmişti.

“İSRAİL’E SİLAH SATIŞINI DURDURMA ZAMANIDIR”

Yeni Demokrat Parti, başlattığı imza kampanyasında İsrail’e de silah satışının durdurulması noktasında şu ifadeleri kullandı:

“Geçmişte Suudi Arabistan, Libya, Türkiye ve Sudan gibi ülkelere silah satmayı durduran Kanada için şimdi de yasa dışı işgal bitene kadar İsrail'e silah satışını durdurma zamanıdır."

Açıklamanın sonunda ise Kanada'nın, Filistinliler ve İsrailliler için adil ve sürdürülebilir çözüm oluşturulmasına yardımcı olmak için aktif bir rol oynaması gerektiğine dikkat çekildi.