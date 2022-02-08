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    Kanada polisi, kamyoncuların protestosu için 'ayaklanma' dedi

    Kanada polisi, kamyoncuların protestosu için "ayaklanma" dedi

    Kanada'nın başkenti Ottawa'da 29 Ocak'ta başlayan ve halen devam eden aşı karşıtı kamyoncuların eylemi, 'ülke çapında ayaklanma' olarak değerlendirildi.
    • AA
    • 08.02.2022 - 00:01
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    Kanada'da aşı karşıtı ağır vasıta sürücülerinin eylemi, 8. gününde ülke çapında yayılırken, polis yetkilileri protestoların önüne geçebilmek için ciddi kararlar almanın eşiğinde.

    "YAŞANANLAR ÜLKE ÇAPINDA BİR AYAKLANMA"

    Başkentteki durumu görüşmek üzere toplanan Ottawa Polis Kurulu, yaşananları "ülke çapında ayaklanma" ve Ottawa’yı da bu ayaklanmanın ortasında kalmış "kuşatma altında bir şehir" olarak nitelendirdi.

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    "BU DELİLİĞE SON VERMEK İÇİN SOMUT BİR PLANA İHTİYAÇ VAR"

    Ottawa Polis Kurulu Başkanı Diane Deans, yaptığı açıklamada, “Bu işgalin sekizinci günündeyiz. Şehrimiz kuşatma altında. Bu grup, hükümetin her düzeyindeki yaptırım eksikliğinden cesaret alıyor. Bu grup demokrasimiz için bir tehdittir. Gördüğümüz şey, bir Ottawa şehri sorunundan daha büyük. Bu ülke çapında bir ayaklanmadır. Bu delilik. Buna son vermek için somut bir plana ihtiyacımız var.” dedi.

    Kanada polisi, kamyoncuların protestosu için 'ayaklanma' dedi #1

    "BU TÜR TERÖRİZME İZİN VEREMEYİZ"

    Deans, protestonun Kanada’nın tüm kentlerine yayıldığına işaret ederek, “Toplumumuzdaki bu tür terörizmin bu şekilde devam etmesine izin veremeyiz” diye konuştu.

    Kanada polisi, kamyoncuların protestosu için 'ayaklanma' dedi #2

    KAMU GÜVENLİĞİ BAKANI: "KİMSE KANUNLARIN ÜZERİNDE DEĞİL"

    Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, protestoların yasal sınırı aşıp işgale dönüştüğüne inanıp inanmadığı sorusunu cevapladı.

    Kanada polisi, kamyoncuların protestosu için 'ayaklanma' dedi #3

    Bakan Mendicino, "Kimse yasaların üstünde değil. Buna bir an önce barışçıl bir çözüm bulunmalı. İlgili unsurlar olduğunu düşünüyorum. Yakıt bidonları getiren insanları gördüğünüzde, tehdit edilmiş, taciz edilmiş ve saldırıya uğrayanları duyduğunuzda insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar. Bu yüzden Ottawa polisinin yaptırımları hızlandırdığını görmemiz gerçekten önemli." ifadelerini kullandı.

    Kanada polisi, kamyoncuların protestosu için 'ayaklanma' dedi #4

    OTTAWA BELEDİYE BAŞKANI: "ŞEHİR MERKEZİ KONTROLDEN ÇIKTI"

    Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, şehir merkezinin "kontrolden çıktığını" belirterek, olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

    Başkan Watson yaptığı açıklamada, protestocuların kontrolü ele geçirdiğinin açık olduğunu belirterek, "Bu noktada durum tamamen kontrolden çıktı. Bizden çok daha fazlalar. Polis şefine bu faaliyetler söz konusu olduğunda çok daha çevik ve proaktif olmamız gerektiğini belirttim." şeklinde konuştu.

    Kanada polisi, kamyoncuların protestosu için 'ayaklanma' dedi #5

    "GÖSTERİCİLERE DESTEK GETİRENLER TUTUKLANABİLİR"

    Ottawa polisi de olağanüstü hal yetkisine dayanarak, "Göstericilere maddi destek getirmeye çalışan herkes tutuklanabilir" açıklaması yaptı ve şehir merkezindeki protestoculara yakıt ve malzeme tedariki yapılmaması konusunda halkı uyardı.

    Kanada polisi, kamyoncuların protestosu için 'ayaklanma' dedi #6

    ESKİ BÜYÜKELÇİ, ABD'Lİ GRUPLARI İŞARET ETTİ

    ABD'nin eski Kanada Büyükelçisi Bruce Heyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki grupların birçok kişinin işgal dediği Kanada'nın başkentindeki eyleme müdahale etmeyi bırakması gerektiğini belirtti.

    Kanada polisi, kamyoncuların protestosu için 'ayaklanma' dedi #7

    Heyman, "ABD'deki hiçbir grup hiçbir koşulda Kanada'daki yıkıcı faaliyetleri finanse etmemelidir" paylaşımında bulundu.

    Kamyoncuların protesto eylemleri için açılan ve daha sonra durdurulan bağış kampanyasına, ABD’deki grupların büyük miktarlarda bağış yaptıkları ileri sürülmüştü.

    Kanada polisi, kamyoncuların protestosu için 'ayaklanma' dedi #8

    Kanada polisi, kamyoncuların protestosu için 'ayaklanma' dedi #9

    Kanada polisi, kamyoncuların protestosu için 'ayaklanma' dedi #10

    Kanada polisi, kamyoncuların protestosu için 'ayaklanma' dedi #11

    Kanada polisi, kamyoncuların protestosu için 'ayaklanma' dedi #12

    Kanada polisi, kamyoncuların protestosu için 'ayaklanma' dedi #13


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