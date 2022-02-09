Aşı karşıtı kamyoncuların protestosuna korna çalarak destek veren 78 yaşındaki adam, polis tarafından hırpalanıp ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Kanada’nın başkenti Ottawa’da, kamyoncuların aşı karşıtı protestoları devam ediyor…

Protestolar sırasında geçtiğimiz salı günü bir polis memuru, kamyonculara korna çalarak destek veren 78 yaşındaki Gerry Charlebois’u durdurup kimliğini istedi. Polis, kimliğini vermeyip aracına yönelen yaşlı adamı kolundan tutup gözaltına almak istedi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sırada, yaşlı adamı hırpalayan polise çevreden tepki geldi.

Polis, yaşlı adamı ters kelepçe takarak gözaltına aldı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi ise polislere, “Yaşlı bir adamın canını yakıyorsunuz, o bir Kanada vatandaşı.” diyerek duruma tepki gösterdi.

Kanada polisi, korna çalan 78 yaşındaki adama ters kelepçe taktı VİDEO



‘KORNA ÇALMA YASAĞINI İHLAL ETTİ’

Korna çalma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan yaşlı adam, polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.

PROTESTOCULARIN KORNAYA BASMASI YASAK

Öte yandan ülkenin dört bir yanından yola çıkarak 29 Ocak’ta başkent Ottawa’ya ulaşan kamyon sürücülerinin günlerdir devam eden protestoda sürekli kornaya basması, çevre sakinlerinin tepkisine yol açmıştı.

Ontario Yüksek Mahkemesi Yargıcı Hugh McLean pazartesi günü, oluşan gürültü nedeniyle kamyon sürücülerinin önümüzdeki 10 gün boyunca protestoda kornaya basmasını yasaklamıştı.