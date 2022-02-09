Euro
15.55
0.39%
Dolar
13.59
0.23%
Altın
798.50
0.22%
Borsa
2036
1.42%
Bitcoin
593.900
-0.82%
BTXN Coin
32.69
-3.56%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Kanada polisi, korna çalan 78 yaşındaki adama ters kelepçe taktı

    Aşı karşıtı kamyoncuların protestosuna korna çalarak destek veren 78 yaşındaki adam, polis tarafından hırpalanıp ters kelepçe ile gözaltına alındı.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 13:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kanada polisi, korna çalan 78 yaşındaki adama ters kelepçe taktı

    Kanada’nın başkenti Ottawa’da, kamyoncuların aşı karşıtı protestoları devam ediyor…

    Protestolar sırasında geçtiğimiz salı günü bir polis memuru, kamyonculara korna çalarak destek veren 78 yaşındaki Gerry Charlebois’u durdurup kimliğini istedi. Polis, kimliğini vermeyip aracına yönelen yaşlı adamı kolundan tutup gözaltına almak istedi.

    VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Bu sırada, yaşlı adamı hırpalayan polise çevreden tepki geldi.

    Polis, yaşlı adamı ters kelepçe takarak gözaltına aldı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi ise polislere, “Yaşlı bir adamın canını yakıyorsunuz, o bir Kanada vatandaşı.” diyerek duruma tepki gösterdi.

    Kanada polisi, korna çalan 78 yaşındaki adama ters kelepçe taktı VİDEO

    ‘KORNA ÇALMA YASAĞINI İHLAL ETTİ’

    Korna çalma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan yaşlı adam, polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.

    PROTESTOCULARIN KORNAYA BASMASI YASAK

    Öte yandan ülkenin dört bir yanından yola çıkarak 29 Ocak’ta başkent Ottawa’ya ulaşan kamyon sürücülerinin günlerdir devam eden protestoda sürekli kornaya basması, çevre sakinlerinin tepkisine yol açmıştı.

    Ontario Yüksek Mahkemesi Yargıcı Hugh McLean pazartesi günü, oluşan gürültü nedeniyle kamyon sürücülerinin önümüzdeki 10 gün boyunca protestoda kornaya basmasını yasaklamıştı.

    Kanada polisi, korna çalan 78 yaşındaki adama ters kelepçe taktı #1

    Kanada polisi, korna çalan 78 yaşındaki adama ters kelepçe taktı #2

    Kanada polisi, korna çalan 78 yaşındaki adama ters kelepçe taktı #3

    Kanada polisi, korna çalan 78 yaşındaki adama ters kelepçe taktı #4


    Görüş Bildir