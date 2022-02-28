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    Kanada, Ukrayna’ya 25 milyon dolarlık askeri malzeme gönderdi

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna’ya 25 milyon dolar değerinde askeri malzeme yardımında bulunduklarını açıkladı.
    • AA
    • 28.02.2022 - 02:20
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 02:24
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    Kanada, Ukrayna’ya 25 milyon dolarlık askeri malzeme gönderdi

    Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Ukrayna halkının kendilerini savunmasına yardımcı olmak için, onlara gece görüş gözlüğü, vücut zırhı, gaz maskeleri ve kasklar dahil olmak üzere talep edilen ek askeri malzemeleri gönderiyoruz.’’ ifadesini kullandı.

    "UKRAYNA VE UKRAYNA HALKININ YANINDA OLACAĞIZ"

    Kanada Başbakanı Trudeau, ‘’Bu malzemeleri Ukrayna'ya nakletmek ve diğer NATO ihtiyaçlarını karşılamak için Kanada Silahlı Kuvvetleri hava ikmal desteği sağlayacaktır. Putin'in uluslararası hukuka ve insan haklarına küstahça saygısızlığına yanıt vermeye devam ederken, Ukrayna ve Ukrayna halkının yanında olacağız.’’ görüşlerine yer verdi.

    Kanada, 14 Şubat günü de Ukrayna’ya 500 milyon dolar kredi ile 7,8 milyon dolarlık askeri malzeme yardımında bulunmuştu.

    Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly de yaptığı açıklamada, ‘’Ukrayna’ya ihtiyaç duydukça daha fazlasını yollayacağız’’ dedi.

    Kanada, Ukrayna’ya 25 milyon dolarlık askeri malzeme gönderdi #1

    KANADA HAVA SAHASINI RUS UÇAKLARINA KAPATTI

    Bu arada Kanada, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı. Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, bakanlığının resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada hava sahasının tüm Rus uçak operatörlerine kapatıldığını duyurdu.

    Bakan Alghabra paylaşımında, “Kanada'nın tamamı, Putin'in Ukrayna'ya karşı saldırganlığına karşı birleşti. Kanada hava sahasını Rusların sahip olduğu veya işlettiği uçaklara kapattık. Rusya'nın saldırgan eylemlerini kınıyor ve Ukrayna'nın yanında yer almak için harekete geçmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Yazılı açıklamada da, ‘’Kanada Hükümeti, Kanada karasuları üzerindeki hava sahası da dahil olmak üzere Kanada hava sahasında Ruslara ait, kiralanmış veya işletilen uçakların uçuşunu yasaklamaktadır. Bu hava sahası kapatma kararı derhal yürürlüğe girer ve bir sonraki duyuruya kadar devam eder.’’ denildi.

    Kanada, Ukrayna’ya 25 milyon dolarlık askeri malzeme gönderdi #2


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