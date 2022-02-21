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    Kanada, Ukrayna'ya askeri yardım yaptı

    Kanada'dan gönderilen askeri yardımlar Ukrayna'ya ulaştı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 01:48
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 01:53
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    Kanada, Ukrayna'ya askeri yardım yaptı

    Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada'dan gönderilen içerisinde silahların da olduğu yardım amaçlı askeri teçhizatın ülkeye ulaştığı açıklandı.

    KANADA, UKRAYNA'YA ASKERİ TEÇHİZAT GÖNDERDİ

    Askeri yardımları taşıyan Royal Canadian Air Force'a bağlı C-17 tipindeki uçak, Ukrayna'nın Lviv şehrine indi.

    Kanada, Ukrayna ya askeri yardım yaptı #1

    "YARDIM İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

    Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, "Yakın dostumuz Kanada'dan Ukrayna ordusu için silah yardımı geldi. Keskin nişancı tüfekleri, otomatik silahlar, gece görüş düzenekleri gibi askeri teknik ekipmanları teslim aldık. Bu zamanında yapılan önemli yardım için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

    Kanada, Ukrayna ya askeri yardım yaptı #2

    Kanada, Ukrayna ya askeri yardım yaptı #3

    Kanada, Ukrayna ya askeri yardım yaptı #4

    Kanada, Ukrayna ya askeri yardım yaptı #5

    Kanada, Ukrayna ya askeri yardım yaptı #6


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