Kanada, vatandaş olmayan göçmenleri orduya alacak

En az 8 bin asker açığının olduğu ülkede göçmenlerin orduya alınmasına karar verildi.

Kanada, orduyla ilgili yeni bir adım atıyor.

Ülkedeki Ulusal Savunma Bakanlığı, vatandaş olmayan kalıcı oturum sahibi göçmenleri orduya alacak.

Kanada ordusunda personel krizi

Ülke basınına yansıyan bilgilere göre, Kanada Silahlı Kuvvetleri'nde, cinsel taciz vakalarıyla başlayan ve son olarak koronavirüs salgını nedeniyle alınan aşı kararları nedeniyle yaşanan personel sıkıntısı had safhaya ulaştı.

Bakanlık, daimi ikamet sahibi göçmenlerin artık Kanada Silahlı Kuvvetleri'ne katılmak için başvurabileceğini, bu kişilerin yabancı bir ordu tarafından eğitilip eğitilmediğine bakılmayacağını açıkladı.

En az 8 bin asker açığı var

Kanada ordusunda halen deniz, hava ve kara birlikleri için en az 8 bin asker açığı olduğu belirtilen açıklamada, Mart 2023'e kadar orduya 5 bin 900 yeni asker ekleme hedefinin oldukça gerisinde olunduğu bildirildi.

Bugüne kadar yalnızca yabancı ordular tarafından eğitilmiş yetenekli profesyoneller olmaları halinde orduya alınan göçmenler, federal hükümetin başvuru havuzunu genişletmesiyle yeni bir istihdam imkanına da kavuşmuş olacak.

Vatandaşlık hakkını kazanmaya yardımcı olacak

AA'nın haberine göre, Bakanlık, orduya katılmanın daimi ikamet sahibi göçmenlerin vatandaşlık hakkını kazanmasına da yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wayne Eyre, ekimde, asker alımını artırmak için gerekli olmayan tüm faaliyetlerin derhal durdurulması emrini vermişti.

Kanada'da zorunlu askerlik yok

Kanada Silahlı Kuvvetleri, orduda yeterince temsil edilmeyen grupların işe alınması, kıyafet kurallarının gevşetilmesi, daha kapsayıcı ve esnek kuralları olan iş yeri yaratma çabalarıyla alımları cazip hale getirmeye çalışıyor.

Zorunlu askerlik görevi bulunmayan Kanada’da orduya katılmak isteyenler, maaş ve özlük hakları karşılığı uzmanlık alanlarına göre istihdam ediliyor.