Petrol
83.15
0.57%
Euro
19.5531
0.02%
Dolar
18.6347
-0.02%
Altın
1.06
0.12%
Borsa
4958
0.00%
Bitcoin
321.874
-1.58%
BTXN Coin
5.35
-1.47%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Kanada, vatandaş olmayan göçmenleri orduya alacak

    En az 8 bin asker açığının olduğu ülkede göçmenlerin orduya alınmasına karar verildi.
    • 06.12.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 09:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kanada, vatandaş olmayan göçmenleri orduya alacak

    Kanada, orduyla ilgili yeni bir adım atıyor.

    Ülkedeki Ulusal Savunma Bakanlığı, vatandaş olmayan kalıcı oturum sahibi göçmenleri orduya alacak.

    Kanada ordusunda personel krizi

    Ülke basınına yansıyan bilgilere göre, Kanada Silahlı Kuvvetleri'nde, cinsel taciz vakalarıyla başlayan ve son olarak koronavirüs salgını nedeniyle alınan aşı kararları nedeniyle yaşanan personel sıkıntısı had safhaya ulaştı.

    Bakanlık, daimi ikamet sahibi göçmenlerin artık Kanada Silahlı Kuvvetleri'ne katılmak için başvurabileceğini, bu kişilerin yabancı bir ordu tarafından eğitilip eğitilmediğine bakılmayacağını açıkladı.

    En az 8 bin asker açığı var

    Kanada ordusunda halen deniz, hava ve kara birlikleri için en az 8 bin asker açığı olduğu belirtilen açıklamada, Mart 2023'e kadar orduya 5 bin 900 yeni asker ekleme hedefinin oldukça gerisinde olunduğu bildirildi.

    Bugüne kadar yalnızca yabancı ordular tarafından eğitilmiş yetenekli profesyoneller olmaları halinde orduya alınan göçmenler, federal hükümetin başvuru havuzunu genişletmesiyle yeni bir istihdam imkanına da kavuşmuş olacak.

    Kanada, vatandaş olmayan göçmenleri orduya alacak #1

    Vatandaşlık hakkını kazanmaya yardımcı olacak

    AA'nın haberine göre, Bakanlık, orduya katılmanın daimi ikamet sahibi göçmenlerin vatandaşlık hakkını kazanmasına da yardımcı olabileceğini belirtiyor.

    Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wayne Eyre, ekimde, asker alımını artırmak için gerekli olmayan tüm faaliyetlerin derhal durdurulması emrini vermişti.

    Kanada'da zorunlu askerlik yok

    Kanada Silahlı Kuvvetleri, orduda yeterince temsil edilmeyen grupların işe alınması, kıyafet kurallarının gevşetilmesi, daha kapsayıcı ve esnek kuralları olan iş yeri yaratma çabalarıyla alımları cazip hale getirmeye çalışıyor.

    Zorunlu askerlik görevi bulunmayan Kanada’da orduya katılmak isteyenler, maaş ve özlük hakları karşılığı uzmanlık alanlarına göre istihdam ediliyor.


    Samsung, Galaxy S serisini tamamen sonlandırabilir
    Teknoloji

    Samsung, Galaxy S serisini tamamen sonlandırabilir

    Maltepe'de İBB'nin atık yağ aracı yandı
    3. Sayfa

    Maltepe'de İBB'nin atık yağ aracı yandı

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir