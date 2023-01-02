Kanada, yabancılara konut satışını yasakladı

Yeni yıldan itibaren yürürlüğe giren karar, yabancıların konut alımına 2 yıl süreyle yasak getirdi.

Küresel konut piyasasında yaşanan yükselişe karşı Kanada'dan radikal bir hamle geldi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, geçtiğimiz yıl ülkesindeki seçimler öncesi yaptığı açıklamada, yabancılara daha fazla konut satışına izin vermeyeceğini söyledi.

Yabancılara konut satışına 2 yıl yasak

1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ülkedeki yabancı ticari işletmelerin ve kişilerin konut satın almaları 2 yıl süreyle yasaklandı.

Kanada hükümeti, böylece konut piyasasının son üç yılda benzeri görülmemiş seviyelere çıkmasına yol açan spekülasyonların önüne geçmek istiyor.

"Kanadalılara ait olması için harekete geçiyoruz"

Global News'in haberine göre, parlamentonun 23 Haziran'da kabul ettiği yasak kararı, Trudeau'nun planıyla ilgili mihenk taşı olarak görülüyor.

Konut Bakanı Ahmed Hüseyin, "Yasayla, bu ülkede yaşayan herkesin yararına konutların Kanadalılara ait olmasını sağlamak üzere harekete geçiyoruz." dedi.

Yasağın kapsamı belli oldu

Yeni kurala göre, Kanada vatandaşı veya daimi ikametgahı olmayan hiç kimse, 1 Ocak'tan itibaren 2 yıl boyunca Kanada'da konut satın alamayacak. Yasak, Kanadalı olmayan şirket sahiplerini de içeriyor.

Yasağı ihlal ettiği tespit edilen Kanadalı olmayanlar, 10 bin dolara kadar para cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu kişilerden mülklerini satmaları istenebilecek.

Kanada'da resesyon endişesi, konutlardaki belirsizliği artırıyor

Bir gayrimenkul şirketinin anketine göre, 2023'teki resesyon endişesi, Kanadalıların yaklaşık yüzde 41'inin ev satın alma veya satma planlarını askıya almasına neden oldu.

Bir evin değeri 700 bin dolar

Öte yandan Kanada konut piyasasının 2023'te "dengeye" dönmeye hazır olduğu belirtiliyor.

Geçen yıla ait verilere göre, Kanada'da bir evin ortalama değeri 700 bin dolar seviyesinde.