Kanada'da 2,5 ayın ardından ilk cuma namazı kılındı

Alberta eyaletinde korona önlemleri nedeniyle kapalı olan ibadethanelerin yeniden açılmasıyla, ilk cuma namazı eda edildi.

Koronavirüs salgınının başlamasının ardından kapatılan ibadethanelerin yeniden açılması kararı, Kanada’da ilk kez Alberta eyaletinde uygulandı.

Alberta Eyalet Hükümeti, dini mekanlar için sosyal mesafeye uyulması, hijyen ve maske kullanımı ile en fazla 50 kişinin birlikte ibadet edebileceğine dair kararının ardından, Edmonton Türk Derneği'ne ait mescitte ilk cuma namazı kılındı.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarda, dernek binasının kapalı tutulacağı ancak Alberta Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği normale dönüş takvimi ve açıklanan kurallar çerçevesinde derneğe ait spor salonunda cuma namazlarının eda edileceği duyuruldu.

"CAMİLERİMİZE HASRET KALDIK"

Edmonton Türk Derneği Başkanı Ahmet Topal yaptığı açıklamada, "Uzunca zaman camilerimize hasret kaldık. Kanada’da ilk kez Alberta Eyalet Hükümeti, normal hayata dönme kararları kapsamında ibadethanelere izin verdi. Biz de İstanbul’un fethinin yıl dönümüne denk gelen bugünde, 2,5 aylık aradan sonra cuma namazımızı eda ettik. Bu salgın sıkıntısı inşallah en yakın zamanda sona erer ve insanlık feraha kavuşur" dedi.

"EN FAZLA 50 KİŞİ ALINACAK"

Dernek binasındaki mescidin, saflara uygulanması gereken sosyal mesafe aralığı nedeniyle cuma namazları için yeterli olmayacağını ve bu nedenle kapalı tutulmaya devam edileceğini belirten Başkan Ahmet Topal, şöyle devam etti:

"Sadece cuma namazlarını kılacağımız için, spor salonumuzu namaz kılmaya uygun hale getirdik. Her şeyin normale dönmesini takiben de mescidimizde ibadetlere devam edeceğiz. Bugün sadece ulaşabildiğimiz kardeşlerimizle cuma namazı kıldık. Önümüzdeki haftalarda cemaatimizin daha da artacağını düşünüyorum. Spor salonuna namaz için en fazla 50 kişi alınacak. Cuma namazında bu sayının aşılması durumunda, cemaatimizden arabalarında beklemeleri ve ikinci namaza katılmaları istenecek."





Edmonton Türk Mescidi imam hatibi Mustafa Hüyük de 2,5 aylık aradan sonra okuduğu cuma hutbesinde, İslam’da dayanışmanın önemini anlatarak cemaatten zor zamanların yaşandığı günümüzde, çevrelerindeki insanlara destek olmalarını istedi.