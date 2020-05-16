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    Kanada’da 5.9 büyüklüğünde deprem

    Kanada’da Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremce can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.
    • DHA
    • 16.05.2020 - 17:51
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    Kanada’da 5.9 büyüklüğünde deprem

    Kanada’nın Alberta eyaletinin Grande Cache bölgesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

    GRANDA CACHE BÖLGESİNİN 29 KİLOMETRE UZAĞINDA OLDU

    Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin Grande Cache bölgesinin 29 kilometre batısında meydana geldiğini duyurdu.

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