Kanada'da 8 genç kız, 59 yaşındaki evsizi öldürdü

Sosyal medya aracılığıyla bir araya geldiği belirtilen sekiz genç kız, 59 yaşındaki evsiz bir adamı öldürdü.

Kanada'da Toronto polisi, pazar günü sabah saatlerinde kent merkezinde 3'ü 13, 3'ü 14 ve 2'si 16 yaşında sekiz kızın, bir kişiye bıçakla saldırdığını açıkladı.

Kızların sosyal medya aracılığıyla bir araya geldiğini belirten polis, kızların adamın alkol şişesini almaya çalıştığı olayda 59 yaşındaki evsizin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Grup gözaltına alındı

Kızların bir araya geliş sebebinin bilinmediğini ifade eden polis, grubun gözaltı sürecinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Polis soruşturmayı sürdürüyor

Polis, olay yerinde çeşitli silahların bulunduğunu, kızların ailelerine bilgi verildiğini belirtti.

"Hepsi eşit derecede suçlu"

Toronto Polis Teşkilatı Cinayet Masası'ndan Terry Browne, "Hepsi eşit derecede suçlu. Bu adama saldırmayı seçtiklerinde hepsinin sürü psikolojisi içinde tek bir varlık olarak çalıştıklarına dair hiçbir şüphemiz yok." diye konuştu.

Olay yerinde bir dizi silahın ele geçirildiğini belirten, ancak ne tür silahlar olduğunu söylemekten kaçınan Browne, ayrıca kızlardan üçünün daha önce poliste kaydının olduğunu söyledi.

Zanlıların eylemlerini görüntüleyip görüntülemediklerine dair açıklama yapmayı reddeden Browne, internette benzer saldırılara ilişkin paylaşımlar olup olmadığını araştıracaklarını kaydetti.

Gözaltında tutulacaklar

İlk duruşmalarına çıkan zanlılar, 29 Aralık'ta yapılacak olan duruşmaya kadar gözaltında tutulmaya devam edilecek.

Olaya ilişkin değerlendirmede bulunan Ottawa Üniversitesi'nden kriminolog Michael Kempa, pandemi döneminde ebeveynlerin madde bağımlılığının arttığına dikkat çekerek, bunun sosyalleşmenin yanı sıra ebeveynliğin çöküşüyle de ilgili olabileceğini belirtti.

Kempa ayrıca sosyal medya aracılığıyla anti-sosyal tutumların güçlenebileceği ve yanlış bilgilendirmeyle daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.