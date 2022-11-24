Kanada'da ambulans görevlisi, ağır yaralı kızını tanıyamadı

Kaza bölgesine giden ambulans görevlilerinden 1'i, ağır yaralı olarak müdahale ettiği genç kızın kendi evladı olduğunu, eve döndüğünde aldığı ölüm haberi ile anladı.

Kanada'nın Alberta eyaletinde, kan donduran bir olay yaşandı.

Calgary kentinde 15 Kasım günü yaşanan olayda, kaza gerçekleşen bölgeye ambulans ekibi sevk edildi.

Kazanın ardından olay yerine giden ambulans görevlisi Jayme Erickson, hasar alan araçta sıkışmış iki yaralıyı fark etti.

Hasarlı araçtan çıkarılan 17 yaşındaki genç kıza ambulansın içinde müdahale eden Erickson, ağır yaralı gencin kendi kızı olduğunu fark edemedi.

"Ağır yaralı olarak müdahale ettiğim kazazedenin kızım olduğunu öğrendim"

Sosyal medya hesabından olayı anlatan Erickson, “Bir ambulans görevlisi olarak en büyük kabusum başıma geldi. Kazazede, ambulans helikopter ile Foothills Tıp Merkezi’ne götürüldü. Mesaim sona erdiğinde evime gittim. Daha sonra kapım çaldı ve hayatım sonsuza dek değişti. Müdahale ettiğim ağır yaralı kazazedenin, benim canım ve kanım olan kızım Montana olduğunu öğrendim.” dedi.

"Yaraları korkunçtu, onu tanıyamadım"

Anne Erickson, kızının kazadan sonra kötü bir şekilde yaralandığını ve yaraları nedeniyle kendi kızını tanıyamadığını belirterek, “Yaraları o kadar korkunçtu ki onu tanıyamadım bile. Sonrasında kızımı görmek için Foothills Tıp Merkezi götürüldüm ve öleceğini öğrendim.

"Küçük kızımla vedalaştım"

Bugün ise küçük kızımla vedalaştım. 17 yıl, yeterince uzun bir zaman değildi. Onunla geçirdiğim 17 yıl için minnettar olmama rağmen paramparça oldum. Onun asla mezun olduğunu, evlendiğini göremeyeceğim.” ifadelerini kullandı.