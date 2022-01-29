Kanada'da aşı karşıtı tır sürücüleri yollara düştü

ABD sınırından geçişte uygulanan aşı zorunluluğunun kaldırılmasını isteyen sürücüler, Ottawa'ya ulaştı. Başbakan Trudeau, konvoyu 'küçük bir azınlık' olarak nitelendirdi.

Kanada’da aşı karşıtı tır sürücüleri, aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıktı.

ABD sınırını geçmek isteyen tır sürücüleri için koronavirüs aşısı yaptırma zorunluluğuna tepki amacıyla ülkenin farklı noktalarından "Özgürlük Konvoyu" adıyla yola çıkan yüzlerce sürücü, başkent Ottowa’ya vardı.

TIR SÜRÜCÜLERİNDEN PROTESTO

Güzergahları boyunca halktan destek gören sürücüler, şehir merkezindeki "The Hill" olarak bilinen Parlamento Tepesi'nde toplanmaya başlarken, bazı yolları kapattı.

Aşı zorunluğu ve koronavirüs kısıtlamaları karşıtı çağrılarının yapılacağı gösteriye binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Kanada'da aşı karşıtı tır sürücüleri Ottowa'ya ulaştı ViDEO

POLİSTEN UYARI: YASAYI ÇİĞNEYENLER GÖZALTINA ALINACAK

Ottawa Polis Şefi Peter Sloly yaptığı açıklamada, "Bu gösteri boyut olarak çok büyük." diyerek, polis ekiplerinin gösteriyi "tüm yönleriyle" görüntüleyeceğini, yasayı çiğneyen herkesin gözaltına alınacağı konusunda uyardı.

BAŞBAKAN TRUDEAU: KÜÇÜK BİR AZINLIK

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise protestonun şiddete dönüşmesinden endişe duyduğunu söyledi.

Trudeau, konvoyun "küçük bir azınlığın" görüşünü temsil ettiğini belirtti.