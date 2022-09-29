Kanada'da aşı olmayan 407 askeri personel ordudan çıkarıldı

CTV News’in haberine göre, Kanada’da koronavirüs aşısı olmak istemeyen 407 askeri personelin orduyla ilişkisi kesildi.

Kanada’da, zorunlu koronavirüs aşısı kararı ordu içinde çözülmelere neden oldu…

Salgın sonrası başlatılan aşılama çalışmaları, ülkenin bir kesimi tarafından reddedilmiş ve aşı karşıtlığı toplu eylemlere de neden oldu.

Justin Trudeau hükümeti tarafından Ekim 2021’de getirilen federal kurumlarda görevli kamu çalışanlarının iki doz zorunlu koronavirüs aşısı olmaları kararı, askeri personeli de içine aldı.

Söz konusu kararın bu yılın haziran ayında askıya alınmasına rağmen, silahlı kuvvetler personeli bundan muaf tutuldu.

Kanadalı yayın kuruluşu CTV News’in haberine göre, Ekim 2021'den bu yılın eylül ayına kadar iki doz koronavirüs aşısı olmayı reddeden 299 askeri personelin orduyla ilişiği kesildi. Ayrıca, Kanada Silahlı Kuvvetlerinde düzenli ordu mensubu 108 askerin de 13 Eylül 2022’den itibaren aynı gerekçe ile ihraç edildiği belirtildi.

Aşı olmayan kamu çalışanları ücretsiz izne çıktı

AA’nın haberine göre; öte yandan, aşı karşıtı olan ve hükümetin aşı zorunluluğu kararı sonrası izin haklarını kullanan federal kamu çalışanlarının, kararın askıya alındığı haziran ayından itibaren görevlerine dönmeye başladıkları kaydedildi.

Nüfusun yüzde 82’si aşılandı

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı, iki doz aşı zorunluluğunun silahlı kuvvetlerde görev yapan askeri ve sivil personel için devam edeceğini duyurmuştu. Aşılama çalışmalarında ülke nüfusunun yüzde 82'si iki doz aşı olmuştu.

Sınır girişlerindeki koronavirüs uygulamaları 1 Ekim’de sona eriyor

Bu arada, ülkeye kara, deniz ve hava yolu ile giriş yapacak yolcuların uymaları gereken koronavirüs uygulamaları da 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren kaldırılıyor. Kanada Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos, yaptığı açıklamada, sınır geçişlerinde iki doz aşı belgesi, ArriveCAN uygulamasının zorunlu kullanımı, uçak ve trenlerde maske zorunluluğu gibi kuralların 1 Ekim'de sona ereceğini duyurdu. Kararla, Kanada’ya giriş yapanların varış öncesi veya varış yerinde koronavirüs testinden geçmesi ve karantinaya girmesi mecburiyeti de sonlandırıldı.