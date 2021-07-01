Kanada’da aşırı sıcaklar orman yangınına neden oldu

Kanada’da aşırı sıcaklar orman yangınına neden oldu

British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklar orman yangınını da beraberinde getirdi. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği, bu sebeple tahliye çalışmalarının yapıldığı açıklandı.

Kanada’nın batı bölgelerinde etkili olan sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ülkenin British Columbia eyaletine bağlı Lytton bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Geniş bir alana yayılan yangın, yerleşim yerlerini tehdit etti.

“TÜM BÖLGE YANIYOR”

250 kişilik nüfusa sahip Lytton'un Belediye Başkanı Jan Polderman, alevlerin yalnızca 15 dakika içinde her yere yayıldığını belirterek, "Tüm bölge yanıyor." ifadelerini kullandı.

Bölgenin tahliyesi için çalışmalar başlatıldı.

İtfaiye ekipleri, yoğun duman altında alevlere müdahale etmeye başladı.

486 ANİ ÖLÜM BİLDİRİLDİ

Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe, yılın bu dönemlerinde eyalet genelinde yaşanan sıcak hava dalgalarından kaynaklanan ortalama 165 ölüm vakası kaydedildiğini belirtti.

Bu yıl sayının arttığını ifade eden Lapointe, son 5 gün içinde en az 486 ani ölüm bildirildiğini duyurarak bunun eyalet normallerinin üç katı olduğunu vurguladı.

Kanada’da aşırı sıcaklar orman yangınına neden oldu VİDEO



SICAKLIK REKORU ÜÇ KEZ KIRILDI

Lytton, bu hafta ülkede kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu üç kez kırdı.

Bölgede hava sıcaklığı salı günü 49.6 santigrat dereceye ulaşmıştı.