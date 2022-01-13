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- Kanada’da aşısız babanın çocuğunu görmesi engellendi
Kanada’da aşısız babanın çocuğunu görmesi engellendi
- İHA
- 13.01.2022 - 15:48
- Güncelleme : 13.01.2022 - 15:53
Koronavirüs vaka ve can kaybı sayılarının hızla arttığı Kanada’nın Quebec eyaletinde bir mahkeme, koronavirüs aşısı karşıtı babanın, aşı yaptırmadığı gerekçesiyle 12 yaşındaki çocuğunu görmesini askıya aldı.
Mahkeme, babanın aşı yaptırmadığı sürece çocuğu görmesinin şubat ayına kadar yasaklanmasına karar verdi.
ALINAN İLK KARAR
Son zamanlarda giderek artan koronavirüs vakaları nedeniyle çocuğun, babayla temas kurmasının tehlikeli olacağı belirtildi.
Aile Hukuku Uzmanı Le Devoir, Kanada mahkemesi tarafından alınan bu kararın, bir ebeveyni aşı olmaya zorlayarak çocuğunu görme hakkının elinden alındığı ilk karar olduğunu belirtti.
YÜZDE 90’I AŞILANMIŞ DURUMDA
Kanada'da koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı Quebec eyaletinde, bu hafta itibariyle koronavirüs aşısı yaptırmayan vatandaşlara vergi uygulanacağı açıklanmıştı.
Quebec eyaletinde yaşayanların yüzde 90’ı aşılanmış durumda…