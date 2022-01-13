Haberler

Dünya Haberleri

Kanada’da aşısız babanın çocuğunu görmesi engellendi

Kanada’da aşısız babanın çocuğunu görmesi engellendi

Bir mahkeme, koronavirüs aşısı olmayan babanın kızını görmesini askıya aldı. Bu, Kanada’da alınan ilk karar olarak tarihe geçti.