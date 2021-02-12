Kanada'da bir eyalette uyuşturucudan ölenlerin sayısı koronadan ölenlerden daha fazla

Kanada'da bir eyalette uyuşturucudan ölenlerin sayısı koronadan ölenlerden daha fazla

British Columbia eyaletinde 2020 yılında uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölüm sayısı 1716 ya çıkarak koronavirüsten ölenlerin sayısını aştı.

Kanada’nın British Columbia eyaletinde, yasadışı toksik uyuşturucu kullanımı nedeniyle ölenlerin sayısının, yeni tip koronavirüsü salgınında hayatını kaybedenleri geçtiği bildirildi.

Aşırı dozda uyuşturucu kullanımından, 2019 yılında 984 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 2020 yılında ise bu rakam daha da arttı.

''EN ÖLÜMCÜL YIL''

Adli Tıp Servisi Şefi Lisa Lapointe, 2020 yılının British Columbia'nın aşırı doz uyuşturucu ölümlerinde yaşadığı "en ölümcül yıl" olduğunu söyledi.

Lapointe, 2020 yılında toksik yasadışı uyuşturucuların aşırı dozda kullanımı nedeniyle toplam 1716 kişinin öldüğünü duyurdu.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, British Columbia eyaletinde salgın başladığından bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 1269 oldu.

Eyalet Adli Tıp Servisi Şefi Lisa Lapointe, kaydedilen rakamların günde 4,7 kişinin öldüğü anlamına geldiğini belirterek, ölenlerin çoğunun erkek ve 30-59 yaş grubunda olduklarını ifade etti.

DİĞER TÜM ÖLÜMLERDEN DAHA FAZLA

Lapointe, aşırı doz uyuşturucuya bağlı ölümlerin, intihar, araba kazası ve cinayet de dahil diğer tüm ölüm nedenlerinin toplamından daha fazla olduğunu hatırlattı.

Lapointe, aşırı doz uyuşturucu kullananların yüzde 80’inin fentanilden, geri kalanlarınsa kokain ve metamfetamin gibi toksik uyuşturuculardan hayatını kaybettiğini söyledi.

Lapointe, koronavirüs salgınından önce aldıkları önlemlerle kaydettikleri olumlu gelişmelerin, pandemi ile mücadelede gerilediğini belirterek, "Yasadışı uyuşturucu pazarı, ağır bir intikamla geri döndü." dedi.