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    Kanada'da büyük ikramiyeyi 13 ayda iki kez kazandı

    Kanada'da yaşayan Antoine Beaini isimli kişi, 13 ayda ikinci defa lotoda büyük ikramiyeyi kazanarak herkesi şaşırttı.
    • 29.10.2022 - 16:18
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    Kanada'da büyük ikramiyeyi 13 ayda iki kez kazandı

    Kanada'da yaşayan Antoine Beaini isimli kişi, 13 ayda ikinci defa lotoda büyük ikramiyeyi kazanarak gündem oldu.

    Geçen yıl Maxmillion LOTTO MAXprize oyununda 1 milyon Kanada Doları (Yaklaşık 14 milyon TL) kazanan Beaini, 13 ay sonra yeniden şansını denedi ve yine kazandı.

    Gözlerine inanamadı

    Milton isimli küçük bir kasabada yaşayan adam, bu ay oynadığı lotoda da büyük ikramiyeyi kazandığını görünce gözlerine inanamadı.

    Şansının bu kadar yaver gitmesi karşısında şaşkın olduğunu söyleyen adam, son piyangoda da 1 milyon Kanada Doları ödül kazanarak daha önce hayalini dahi kuramadığı bir servetin sahibi oldu.

    Kanada da büyük ikramiyeyi 13 ayda iki kez kazandı #1

    "Yine mi"

    Haberi alınca "Yine mi?" diye çığlık attığını anlatan Beaini, eşinin de sevinçten ağladığını söyledi.

    İHA'nın aktardığına göre bu parayı ailesi için harcayacağını belirten adam, "Çocuklarımın rahat etmesini istiyorum" dedi.

    Kanada da büyük ikramiyeyi 13 ayda iki kez kazandı #2


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