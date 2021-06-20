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    Kanada'da doğum günü partisine silahlı saldırı

    Saldırıda 4 kişi yaralanırken, polis şüphelileri bulmak için harekete geçti.
    • AA
    • 20.06.2021 - 12:23
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    Kanada'da doğum günü partisine silahlı saldırı

    Kanada’nın Toronto şehrinin Rexdale bölgesinde bir doğum günü partisinde silah sesleri yükseldi.

    CTV News’in haberine göre, bir çocuğun doğum günü partisinde 1 yaşındaki erkek bebek, 5 yaşındaki kız çocuğu, 11 yaşındaki erkek çocuğu ve 23 yaşındaki bir erkek silahla yaralandı.

    SİLAHLI SALDIRININ ŞÜPHELİLERİ ARANIYOR

    Polis Şefi Ron Taverner, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kurşunun 1 yaşındaki bebeği sıyırdığını, 23 yaşındaki kişinin de bacağından vurulduğunu söyledi.

    Müfettiş Kelly Skinner, birden fazla şüphelinin arandığını ve asıl hedefin çocuklar olmadığını düşündüklerini söyledi.

    Kanada da doğum günü partisine silahlı saldırı #1

    BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Olay yerinden dördü silahla yaralanan toplam beş yaralı aldıklarını belirten Toronto sağlık personeli ise çocuklardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

    Beşinci yaralının kurşunla yaralanıp yaralanmadığının henüz bilinmediği bildirildi.

    Polis Şefi Ron Taverner, bunun bir silahlı saldırı olduğunu belirlemek için çok erken olduğunu kaydetti.

    Taverner, şüphelilerin araçla olay yerinden hızla uzaklaştıklarını düşündüklerini ifade etti.

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