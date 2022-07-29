Kanada'da Dua Lipa konserinde havai fişek paniği yaşandı

Toronto kentinde dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın konser verdiği salonda, havai fişek patlatılması sonucu 3 kişi yaralandı. Lipa, "Hepiniz şoktayız" dedi.

Milyonlarca takipçiye sahip olan 26 yaşındaki dünya yıldızı Dua Lipa'nın konserinde, yürekler ağızlara geldi.

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcının Kanada'nın Toronto kentinde düzenlediği konserde, facianın eşiğinden dönüldü.

Scotiabank Arena'daki konserin sonuna doğru izleyiciler arasından izinsiz şekilde içeriye sokulan havai fişekler patlatıldı. Bazı seyirciler büyük panik yaşarken, Toronto polisi 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

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İHA'nın haberine göre; o anlar sosyal medyada paylaşılırken havai fişeklerin patladığı sırada, bazı seyirciler kaçtı.

"Hepimiz şoktayız"



Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Çarşamba günü yaşanan olayın ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Hayranlarına seslenen Lipa, "Performanslarında güvenli bir alan sağlamak her zaman ilk önceliğimdir, ekibim ve ben de olay karşısında hepiniz kadar şoktayız. Hayranlarım için bu şovu hayata geçirmek inanılmaz bir deneyim oldu ve korkan, kendini güvensiz hisseden veya herhangi bir şekilde etkilenen herkes için çok üzgünüm." dedi.

Dua Lipa konserinde havai fişek paniği VİDEO







"Yasa dışı havai fişekler atıldı"



Konseri düzenleyen şirket tarafından yapılan açıklamada ise "İzleyicilerden biri tarafından arenada izinsiz ve yasa dışı havai fişekler atıldı. Kuzey Amerika'nın önde gelen mekanlarından biri olarak, Scotiabank Arena'daki her katılımcı için güvenli bir mekan oluşturmak en büyük önceliğimizdir. Bu pervasız ve tehlikeli eylemin tam olarak araştırılması için Toronto Polis Teşkilatı ile işbirliği içinde çalışmaya başladık." ifadeleri kullanıldı.