Kanada'da düşen askeri helikopterde 2 kişi öldü Kanada'da Chinook tipi askeri helikopterin Ottawa Nehri'ne düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi, 2 asker de yaralandı.

İHA

Kanada Savunma Bakanlığı tarafından Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Chinook tipi askeri helikopterin yerel saatle 00.10 sularında eğitim uçuşu sırasında Ontario eyaletinde yer alan Petawawa'daki askerin üssün yakınında Ottawa Nehri'ne düştüğü açıklandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada helikopterde bulunan 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin ise yaralı olarak kazadan kurtulduğunu ifade etti.

Soruşturma başlatıldı

Trudeau, kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini söyledi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.