Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
480.656
1.20%
BTXN Coin
13.62
3.57%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 16 C

    Kanada'da etkili olan fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti

    Kanada'nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde etkili olan fırtınada en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, yaklaşık 1 milyon kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.
    • 23.05.2022 - 00:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kanada'da etkili olan fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti

    Kanada’nın Ontario ve Quebec eyaletlerini fırtına vurdu.

    Polis, fırtına nedeniyle şu ana kadar en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, çok sayıda kişinin ise yaralandığını ifade etti.

    Ağaçlar devrildi

    Can kayıplarının çoğu rüzgar hızı saatte 132 kilometreye ulaşan fırtına sonucu devrilen ağaçlar nedeniyle yaşanırken, her iki eyaletten de geçen Ottawa Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu 51 yaşındaki bir kadının ise boğularak hayatını kaybettiği ifade edildi.

    Kanada da etkili olan fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti #1

    Yaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı

    Hydro One ve Hydro Quebec elektrik şirketleri tarafından yapılan açıklamada, her iki eyalette yaklaşık 1 milyon kişinin elektriksiz kaldığı belirtilerek, elektrik dağıtımının eski haline dönmesinin birkaç gün süreceği ifade edildi. Yetkililer, fırtına sonucu Ottowa bölgesinde 200 elektrik direğinin yıkıldığını belirtti.

    Kanada da etkili olan fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti #2

    İki kasabada OHAL ilan edildi

    Ontario eyaletinde yer alan Uxbridge ve Clarence-Rockland kasabasında fırtınanın neden olduğu yıkım nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

    Kanada da etkili olan fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti #3

    Kanada da etkili olan fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti #4

    Kanada da etkili olan fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti #5

    Kanada da etkili olan fırtınada 8 kişi hayatını kaybetti #6


    İlginizi Çekebilir

    ABD'de siyahilerin ırkçı saldırıya maruz kalma korkusu artışta
    Dünya

    ABD'de siyahilerin ırkçı saldırıya maruz kalma korkusu artışta

    2022 İSG/1 sonuç tarihi: İSG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
    Eğitim

    2022 İSG/1 sonuç tarihi: İSG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir