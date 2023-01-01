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    Kanada'da evler buzla kaplandı

    Evlerin yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2023 - 11:01
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 11:50
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    Kanada'da evler buzla kaplandı

    Kar fırtınası, Kanada'da etkisini gösterdi.

    Ontario eyaletindeki fırtınanın ardından göl kenarındaki deniz feneri ve iskele buz tutmuştu.

    Evler buz tuttu

    Benzer görüntülere yenileri eklendi. Ülkedeki şiddetli soğuk, Crystal Beach'teki evlerde kendini gösterdi.

    Bölgedeki evlerin yüzeyi buzla kaplanırken, dondurucu soğukların yol açtığı durum havadan görüntülendi.

    Kış fırtınası hayatı altüst etti

    Hem ABD hem de Kanada'daki sakinler, ölümcül kış fırtınasının etkileriyle mücadele etmeyi sürdürüyor.

    Öte yandan binlerce uçak seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

    Kanada'da evler buzla kaplandı ViDEO

    Kanada da evler buzla kaplandı #1

    Kanada da evler buzla kaplandı #2

    Kanada da evler buzla kaplandı #3

    Kanada da evler buzla kaplandı #4


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