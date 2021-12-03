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    Kanada'da geyiklerde ilk kez koronavirüse rastlandı

    Kanada'nın Quebec eyaletinde, vahşi ortamda yaşayan geyiklerde ilk kez koronavirüse yol açan SARS-CoV-2'nin saptandığı açıklandı.
    • AA
    • 03.12.2021 - 03:26
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    Kanada'da geyiklerde ilk kez koronavirüse rastlandı

    Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin haberine göre, Kanada Çevre Bakanlığı Yaban Hayatı ekipleri, Quebec eyaletinin Eastern Townships bölgesinde 3 beyaz kuyruklu geyikte SARS-CoV-2 virüsünü tespit etti.

    Şu ana kadar vahşi ortamda yapılan taramalarda ilk kez bu virüsü saptayan uzmanlar, virüsün yayılımını izlemek amacıyla çalışmalarını eyalet bazından Kanada geneline taşıdı.

    VAHŞİ YAŞAMDAN 2700 ÖRNEK TOPLANACAK

    Kanada Çevre Bakanlığı Yaban Hayatı Sağlığı Uzmanı Catherine Soos, CBC'ye yaptığı açıklamada, Kanada'daki vahşi yaşam ortamından 2 bin 700 örnek toplayacaklarını söyledi.

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    VİRÜSÜN YABAN HAYATA ETKİSİ ARAŞTIRILACAK

    Soos, "Kanada genelinde bu çalışmayı başlatmaktaki amacımız, SARS-CoV-2'nin insandan vahşi hayata yayılıp yayılmadığını ve yayılıyorsa yaban hayatı popülasyonları üzerindeki etkilerinin neler olduğunu görmek." dedi.

    "DAHA FAZLA VARYANTA YOL AÇABİLİR"

    Öte yandan, haberde görüşlerine yer verilen Ontario Veteriner Koleji Bulaşıcı Hastalıklar Veterineri Scott Weese, virüsün geyik ve diğer türlere yayılmayı sürdürerek insanlar için olası bir enfeksiyon ve daha fazla varyant kaynağı haline gelmesinden endişe ettiklerini belirtti.

    Weese, "Nihayetinde bunun sadece bir insan enfeksiyonu olmasını istiyoruz çünkü bu durumda tek yapmamız gereken onu insanlarda kontrol etmek. Virüsü bir türde kontrol etmek birçok türden daha kolay." değerlendirmesinde bulundu.

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