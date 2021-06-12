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    Kanada'da hayatını kaybeden Müslüman aileyi andılar

    Araçlı terör saldırısında yaşamını yitiren 4 kişi, Kanada halkı tarafından yürüyüşle anıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.06.2021 - 08:58
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    Kanada'da hayatını kaybeden Müslüman aileyi andılar

    6 Haziran'da Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde İslam karşıtı bir saldırı gerçekleşmişti.

    20 yaşındaki gözü dönmüş bir sürücü, aracını kaldırımda yürüyen 5 kişilik Müslüman ailenin üzerine sürmüştü.

    4 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

    Saldırıda 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirirken, 9 yaşındaki bir çocuk ise yaralanmıştı. Olay sonrası yakalanan saldırgan hakkında, 4 cinayet ve bir cinayete teşebbüsten dava açılmıştı. Saldırı polis kayıtlarına ise "nefret suçu" olarak geçmişti.

    Kanada da hayatını kaybeden Müslüman aileyi andılar #1

    ANMA YÜRÜYÜŞÜ

    London kentinde yaşayanlar hayatını kaybeden dört kişiyi anmak için yürüyüş düzenlendi. Kanada halkı ellerindeki pankartlarla sokaklara dökülerek, saldırının gerçekleştiği bölgeye çiçekler bıraktı.

    Kanada’daki saldırıda hayatını kaybeden aile için yürüyüş düzenlendi

    Kanada da hayatını kaybeden Müslüman aileyi andılar #2

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    Kanada da hayatını kaybeden Müslüman aileyi andılar #4

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