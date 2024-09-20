Kanada'da hırsız çaldığı aracın sahibini ezerek kaçtı Peel bölgesindeki Mississauga kentinde satılık ilanında gördüğü lüks arabayı görmeye giden kadının, araç sahibini ezerek arabayı kaçırdığı anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Kanada’nın Peel bölgesindeki Mississauga kentinde bir kadın, internet sitesinde 2022 model satılık lüks aracı görmek için araç sahibinin evine gitti.

Kapıda araç sahibiyle konuşan genç kadın, babasını beklediğini ancak önce aracı görmek istediğini ifade etti.

ARAÇ SAHİBİNİ EZEREK KAÇTI

Araç sahibi ise kadının aracı görmesine izin verdi.

Kısa süre sonra araca binen kadın, arabanın kapılarını kitledi ve aracın kapılarını kontrol eden otomobil sahibini ezerek kaçtı.

Olayın polise bildirilmesiyle araba hırsızı kadın yaklaşık 2 haftadır aranıyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan hırsızlık anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kısa bir süre sonra araca binen kadının arabanın kapılarını kilitlediği ve sonrasında aracın kapılarını kontrol eden adamı ezdiği görülüyor.

Daha sonra adam ayağa kalkıyor ancak kadın, kendisine eşlik eden başka bir SUV araçla birlikte olay yerinden kaçıyor.

ŞÜPHELİ KADIN ARANIYOR

Araç sahibinin olayda hafif yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, henüz kimliği tespit edilemeyen ancak Güney Asyalı olduğu belirtilen kadını ve kendisine eşlik eden şüphelileri arama operasyonu başlatıldı.

Kadının olay yerine geldiği aracın görüntüsünü de paylaşan polis, halka çevrimiçi ürün satarken dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

5 AYDA 3 BİN 316 ARAÇ ÇALINDI

Polis verilerine göre, sık sık araç hırsızlığının yaşandığı Peel bölgesinde 1 Ocak’tan 31 Mayıs'a kadar 3 bin 316 araç çalındı. Geçtiğimiz yıl ise bölgede toplam 8 bin 322 araç hırsızlığı yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)