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Kanada'da kadın seri katil üç günde üç kişiyi öldürdü

Kanada'da kadın seri katil üç günde üç kişiyi öldürdü Kanada’da 1-3 Ekim tarihlerinde Toronto, Niagara Şelalesi ve Hamilton'da ikisi erkek üç kişi öldürülürken, ülkede vatandaşlar arasında korku başladı.