Kanada'da kadın seri katil üç günde üç kişiyi öldürdü
AA

Kanada’da peş peşe cinayetler, korkuya neden oldu.

1-3 Ekim tarihlerinde Toronto, Niagara Şelalesi ve Hamilton'da ikisi erkek üç kişi öldürüldü.

ÜÇ GÜN BOYUNCA KAÇTI

Kimliği tespit edilen 30 yaşındaki Sabrina Kauldhar, gerçekleştirdiği cinayetlerin ardından üç gün boyunca kaçmayı başardı.

100'DEN FAZLA MÜFETTİŞ

Polis, cinayetleri çözmesi için 100’den fazla müfettiş görevlendirdi. Sabrina Kauldhar, Kanada'nın Ontario eyaletinin Burlington şehrinde tutuklandı. Kauldhar’ın daha önce de poliste kaydı olduğu anlaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Adile Topçu
Editör