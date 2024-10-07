Kanada'da kadın seri katil üç günde üç kişiyi öldürdü

AA
Kanada’da peş peşe cinayetler, korkuya neden oldu.
1-3 Ekim tarihlerinde Toronto, Niagara Şelalesi ve Hamilton'da ikisi erkek üç kişi öldürüldü.
ÜÇ GÜN BOYUNCA KAÇTI
Kimliği tespit edilen 30 yaşındaki Sabrina Kauldhar, gerçekleştirdiği cinayetlerin ardından üç gün boyunca kaçmayı başardı.
100'DEN FAZLA MÜFETTİŞ
Polis, cinayetleri çözmesi için 100’den fazla müfettiş görevlendirdi. Sabrina Kauldhar, Kanada'nın Ontario eyaletinin Burlington şehrinde tutuklandı. Kauldhar’ın daha önce de poliste kaydı olduğu anlaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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