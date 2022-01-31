Euro
15.0477
-0.27%
Dolar
13.4619
-0.42%
Altın
774.2900
-0.42%
Borsa
1983
-0.73%
Bitcoin
515.000
-1.33%
BTXN Coin
33.49
4.68%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 5 C

    Kanada'da kamyoncular aşı karşıtı protestolarına devam etti

    Kanada’da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottowa’daki protestolarına devam ediyor.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 00:15
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 00:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kanada'da kamyoncular aşı karşıtı protestolarına devam etti

    Kanada’da ABD sınırını geçmek isteyen kamyoncular için Covid-19 aşısı zorunlu getirilmesinin ardından karara tepki amacıyla ülkenin farklı noktalarından "Özgürlük Konvoyu" adıyla yol çıkan yüzlerce kamyon sürücüsü, dün başkent Ottowa’ya varmıştı.

    Kanada'da kamyoncular aşı karşıtı protestolarına devam etti - Video

    PROTESTO NEDENİYLE TRAFİK KİTLENDİ

    Kamyoncular, bugünde aşı karşıtı gösterilerine Parlamento Tepesi ve çevresinde devam ederken, kamyon ve tırlar nedeniyle bölgedeki çok sayıda yolda trafik kilitlendi.

    Ottawa polisi tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinde çok sayıda polisin görev aldığı ve trafik akışının polis tarafından kontrol edildiği ifade edildi.

    Açıklamada, protesto nedeniyle çok sayıda cezai soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, “Yasa dışı davranışlara müsamaha gösterilmeyecek ve tam olarak soruşturulacaktır” denildi.

    Kanada da kamyoncular aşı karşıtı protestolarına devam etti #1

    PROTESTOCULARIN TACİZ YAPTIĞI İDDİASI

    Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson ise bazı protestocuların bir aşevinde çalışan personeli taciz ettiğini ve kapalı mekanda maske zorunluluğuna uymayı reddettikleri için restoranlar tarafından geri çevrildikten sonra ücretsiz yemek talep ettiklerini aktardı.

    Öte yandan kamyoncular için başlatılan GoFundMe adlı kampanya ile bugüne kadar 100 bin bağışçıdan 7 milyon Kanada dolarından fazla bağış topladığı ifade edildi.

    Kanada da kamyoncular aşı karşıtı protestolarına devam etti #2


    Görüş Bildir