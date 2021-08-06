Kanada'da Katolik Kilisesinin hayır kurumu statüsünün iptali için kampanya başlatıldı

Kanada Katolik Kilisesinin hayır kurumu statüsünün, yatılı kilise okulları konusundaki yaklaşımı nedeniyle kaldırılması için ilk defa imza kampanyası başlatıldı.

Kanada'da bugüne kadar Müslümanlara ait hayır kurumlarının karşı karşıya kaldığı, 'hayır kurumu statüsünün iptali' ilk kez Katolik Kilisesi için talep edildi.

Kanada'nın Vancouver kentinde yaşayan David Thomson isimli kişinin change.org isimli internet sitesi üzerinden başlattığı imza kampanyasına, şu ana kadar 6 binden fazla kişi katıldı.

Thomson, Katolik Kilisesinin hayatta kalanlara ihanet ettiğini ve değişimi teşvik edecek tek şeyin mali bir sonuç olduğunu söyledi.

''İŞARET MEZAR HABERLERİ BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ''

Kampanya ile Katolik Kilisesinin hayır kurumu statüsünün iptal edilmesinin yanı sıra mali sübvansiyonların kaldırılmasını ve emlak vergisi muafiyetlerinin sona erdirilmesini isteyen Thomson, "Kanada'daki yerli halk için adaleti, eşitliği ve hakkaniyeti desteklemeye yardım etmek istedim." dedi.

Kariyerinin büyük bölümünde hayır kurumlarında çalıştığını söyleyen Thomson, Kamloops, Cowessess First Nation ve Kanada'nın başka yerlerindeki yatılı okul bölgelerinde bulunan işaretsiz mezar haberlerinin kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

''HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM''

Thomson, kilisenin yerlilere verilmek üzere toplamayı taahhüt ettiği 25 milyon doları toplayamayacağına dair yargı kararı çıkartırken, yeni kilise inşası projelerine 300 milyon dolardan fazla harcadığını öğrendiğinde öfkelendiğini kaydetti.

David Thomson, "Ayrıca, hayatta kalanlara dağıtılması gereken milyonlarca doların Katolik Kilisesi avukatlarına, idarecilerine ve geri dönüşü olmayan yerlere gittiğine dair haberlerden de hayal kırıklığına uğradım." diye konuştu.

MÜSLÜMANLARA AİT BİRÇOK HAYIR KURUMU İPTAL EDİLMİŞTİ

Kanada kanunlarına göre, hayır kurumu statüsü verilen organizasyonlar, halktan topladıkları bağışları amacına uygun kullanmadıkları takdirde Kanada Gelir İdaresi tarafından incelemeye alınıyor.

İnceleme sonunda, toplanan yardımların kanun ve yönergelerde belirlenen usullere uygun harcanmadığının tespit edilmesi durumunda bu kuruluşların hayır kurumu statüsü iptal ediliyor.

Kanada Gelir İdaresi, son yıllarda bu gerekçeyle Müslümanlara ait birçok hayır kurumunun statüsünü iptal ettiği için eleştirilerin odağı haline gelmişti.